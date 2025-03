Aree attrezzate per gli amici pelosi: "Ne abbiamo già individuate tre. Saranno pronte entro fine anno"

Un’area attrezzata per gli amici a quattro zampe, il Comune di Arcola rilancia, ne ha individuate ben tre. E’ questa la risposta del vicesindaco Gianluca Tinfena all’interrogazione del consigliere di opposizione Simone Marcobello che non aveva rintracciato nel bilancio il raggiungimento di questo obiettivo: "Un aspetto importante per il territorio e una necessità per tanti cittadini, gli animali domestici sono parte integrante della nostra vita".

Tinfena ha confermato che è intenzione dell’amministrazione comunale arcolana realizzare spazi per lo sgambamento nei quartieri: "Le aree su cui sono realizzabili si trovano al Ponte di Arcola, a Romito e al Termo e comunque cercheremo di coinvolgere il più possibile i comitati di zona che a breve saranno eletti". A proporre la tematica il consigliere Simone Marcobello: "Gli animali domestici sono parte integrante di moltissime famiglie arcolane e ciò è sicuro elemento positivo per ché l’interazione con gli animali regala energia e diminuisce lo stress ma all’interno del territorio arcolano non vi sono ancora aree attrezzate". Spazi dedicati allo sgambamento, precisa il consigliere, che possano consentire di portare i cani a giocare e muoversi: "Un’area attrezzata rappresenterebbe un valore per la comunità favorendo anche una maggiore responsabilizzazione dei proprietari degli animali attraverso la condivisione di esperienze educative dei cani, consentendo di avere spazi che creano legami e gradevoli situazioni".

Proprio nei programmi elettorali delle compagini candidate, il rapporto con gli animali era un punto cardine, con una particolare attenzione allo sviluppo di progetti ma, lo ha rilevato Marcobello, nella recente programmazione di bilancio per il triennio non c’è alcun cenno alla possibilità di investire e realizzare un’area che potrebbe essere anche recuperata da spazi in abbandono o trascurati con posa di giochi, panchine. La stessa richiesta era stata avanzata anche dai rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, proprio nello stesso giorno di svolgimento del consiglio comunale ’senior’.

Il fatto che non compaia nel bilancio non è un problema, ha sottolineato Tinfena: "Ci sono capitoli che fanno riferimento a tutela animali e decoro urbano, e poi potremo anche rimpinguare i capitoli di riferimento con una variazione. Forse non abbiamo le risorse per installare anche giochi o fontanelle ma recuperare porzioni di spazi sì, arrivando all’obiettivo entro l’anno".

Cristina Guala