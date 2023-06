Area attrezzata per persone con bisogni speciali Le attività al via dalla terza settimana di giugno

Se la spiaggia libera amata dai sarzanesi è destinata a rimanere a tempo indeterminato senza servizi (a partire da quello per la sorveglianza e il salvataggio fino ad arrivare alla pulizia e alla presenza di docce e servizi igienici), la spiaggia libera attrezzata che si trova accanto all’Oasi, da sempre dedicata a persone con necessità speciali, dovrebbe invece essere fruibile a partire dalla terza settimana di giugno.

Come anticipato alcuni mesi fa da ’La Nazione’, infatti, in questo caso non c’è stato necessità di bando per procedere all’affidamento: a gestirla sarà infatto la medesima Ats che che aveva vinto il bando indetto dal Comune due anni fa, in cui era contenuta la possibilità di proroga per un’ulteriore annualità.

Gli spazi a disposizione comprendono, oltre alla spiaggia debitamente attrezzata per le persone diversamente abili, anche una pineta e un locale adibito a palestra che negli ultimi due anni è stato oggetto di intervento di riqualificazione e nel quale cui potranno essere svolte attività di svago e laboratori. Il servizio sarà quindi fruibile tutti i giorni – a partire appunto dalla terza settimana di giugno e sino alla settimana precedente l’inizio delle scuole – tutti i giorni, domenica compresa, dalle 9 alle 19.

Elena Sacchelli