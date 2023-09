Area archeologica. Giornata di visita

Giornata di visita agli scavi archeologici di Luni. Oggi pomeriggio dalle 16 alle 18.30 in collaborazione con il Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa alla presenza di Simonetta Menchelli, Silvia Marini, Paolo Sangriso e Rocco Marcheschi si potrà accedere al sito e al cantiere di scavi con un unico biglietto di ingresso. Ingresso: visita al sito e al cantiere 5 euro, ridotto 3 euro (18-25 anni) e gratuito per gli under 18.