Aquile in ritiro, 27 i giocatori convocati . In arrivo anche Pio Esposito, Sarr e Bertinato

Nel primo pomeriggio di ieri, la truppa aquilotta è partita alla volta del ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. Ventisette i giocatori convocati, che saliranno a 31 nei prossimi giorni: i portieri Mosti e Mascardi; i difensori Mateju, Wisniewski, Hristov, Bertola, Benvenuto, Aurelio, Giorgeschi, Vignali, Muhl, Reca, Bastoni; i centrocampisti Bandinelli, Cassata, Nagy, Salvatore Esposito, Pietra, Corradini; gli attaccanti Candelari, Di Serio, Falcinelli, Elia, Antonucci, Soleri, Verde e Krollis.

Alla lista si aggiungeranno Pio Esposito, in prestito secco dall’Inter, alle prese ieri con le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto, e il portiere Mouhamadou Fallou Mbacke Sarr, in prestito con obbligo di riscatto dalla Cremonese, pronto oggi a sostenere i test fisici e ad apporre la firma pre-ufficializzazione. A seguire toccherà all’altro portiere che, come anticipato da La Nazione, è il brasiliano Bruno Bertinato, acquisito a titolo definitivo, a costo zero, dal Venezia. Si aggregherà al gruppo anche il portiere Francesco Plaia sul quale, però, dopo il previsto rinnovo del contratto al 2027 in programma in questi giorni, vi sarà un’accelerata riguardo la cessione al Torino (in prestito con diritto di riscatto).

Restano a Spezia i giovani Garzia e Lari che da lunedì lavoreranno con la Primavera agli ordini di mister Claudio Terzi. È, dunque, regolarmente partito per il ritiro Mirko Antonucci, per il quale l’area tecnica sta lavorando per la cessione. Sull’atleta non c’è solo il Cesena, ma anche il Bari, la Reggiana e il Cosenza, due delle quali hanno presentato interessanti offerte di acquisto. La posizione dello Spezia è nota e difficilmente trattabile: prestito con obbligo di riscatto a 1,8 milioni di euro.

Destinati a partire per altri lidi, ma al momento al lavoro in Trentino: Verde, Bastoni, Krollis, Pietra, Muhl (oltre a Zurkowski, assente per indisponibilità fisica). Non sono partiti Di Giorgio, Kouda, Ferrer e Crespi, alle prese con i rispettivi programmi di recupero dagli infortuni. Con gli acquisti dei due portieri il mercato in entrata è praticamente chiuso, un vero record. Mister D’Angelo potrà così lavorare sull’organico al completo per la stagione 2024-25. Potrebbe arrivare, a compendio, il centrocampista Duccio Degli Innocenti dall’Empoli in cambio di Szymon Zurkowski e conguaglio.

Non facili gli arruolamenti di due giocatori ritenuti interessanti: l’attaccante ex aquilotto Manuel Marras del Cosenza (ipotizzata una parziale contropartita per Antonucci, anche se lo Spezia vuole cash) e il difensore centrale croato Stipe Vulikic, in forza al Perugia. Macia e Melissano hanno anche definito i prolungamenti dei contratti di Kouda, Hristov e Giorgeschi, peccato il mancato accordo con Bertola, cresciuto nel settore giovanile aquilotto, che lo Spezia perderà a costo zero l’anno prossimo. Ottima la partenza della campagna abbonamenti con oltre 600 tessere sottoscritte.