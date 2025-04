Appello per i consigli di quartiere

Si avvicinano le elezioni di quartiere e l’amministrazione comunale vezzanese invita a partecipare al voto di domani. Possono recarsi alle urne i residenti e anche chi si trova a Vezzano per lavoro. Le assemblee elettive sono convocate nelle sedi e agli orari indicati nell’avviso di indizione. Otto i quartieri: Vezzano capoluogo che comprende Vezzano Alto e Basso; Fornola con Masignano; Prati con Sarciara; Molinello con Stazione e Termo; Valeriano e Buonviaggio insieme a Carozzo; Bottagna unito a Piano di Valeriano e Lagoscuro; infine Piano di Vezzano I e II. Assemblee alle ore 15.40 nei centri sociali di Buonviaggio, Fornola, Corea e nella sede della Protezione civile ai Prati; alle 18 nei centri sociali degli altri quartieri. Per ogni quartiere verrà predisposta e votata, a maggioranza assoluta dei presenti, la lista dei candidati, in possesso dei seguenti requisiti: età superiore a 16 anni, residenza o attività nel quartiere, eleggibilità alla carica di consigliere comunale, regolarità nel pagamento di tributi o qualunque altra somma dovuta al Comune nei tre anni solari precedenti le elezioni. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di cinque consiglieri eletti, le procedure elettorali saranno ripetute nei 60 giorni successivi. I consigli di quartiere sono organismi di partecipazione attiva e democratica alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità locale: svolgono funzioni consultive e di iniziativa nei confronti del governo cittadino, di verifica sull’attuazione e sull’esecuzione delle deliberazioni assembleari interessanti le località rappresentate. Per qualsiasi informazione in merito è possibile rivolgersi all’area Amministrativa – Ufficio Affari Generali del Comune, contattabile al numero telefonico 0187/993123 oppure alla mail [email protected].