Antonietta Tuccillo e il crochet L’arte antica diventa nuova moda

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Santo Stefano Magra ha deciso di rendere omaggio a una delle sue artiste più dotate, la stilista Antonietta Tuccillo, tra le personalità più di spicco della moda ligure. Sabato alle 19 all’Opificio Calibratura in area Vaccari si terrà il ‘II fashion day – Note di moda’ col patrocinio di Regione Liguria. Rispetto alla prima edizione, quest’anno la sfilata si arricchisce di contenuti e attori coinvolti, a riconoscimento del talento della designer che da anni combatte un male difficile, un tumore ovarico di cui si è resa testimone coraggiosa. Sarà presentata una linea di abiti innovativa e sorprendente dove risalta ancora una volta la passione di Tuccillo per il crochet. La stilista nel corso della sua carriera ha ricevuto riconoscimenti e menzioni speciali per l’innovazione e unicità del suo lavoro. La reinvenzione in chiave moderna di un’arte antica come quella del crochet conferisce alle sue creazioni un marchio di originalità, stile e ricercatezza. L’evento di sabato vedrà l’attrice Antonella Salvucci nelle vesti di madrina e presentatrice, e ospiti della serata saranno Mark Taibi, modello di fama internazionale, Donatella Gimigliano, presidente dell’associazione Consorzio Umanitas e produttrice eventi ‘Tv Women for Women against Violence Camomilla Award’, e Rosaria Cantagallo di ‘Profumi di Procida’. Le acconciature delle modelle saranno realizzate da ‘Helene Coiffure’ di Elena Guidali. Presente all’evento anche lo stand di Lilt – Lega Italiana per la lotta contro i tumori.