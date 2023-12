Antisismica, la mappa degli interventi. Gli studenti del ’Fossati’ tutti in sede

Le scuole della provincia sono protagoniste di diversi interventi programmati nel 2023, alcuni dei quali citati anche durante il presidio organizzato dagli studenti lo scorso 6 dicembre. Di questi interventi, fanno sapere dall’ente di via Veneto, alcuni sono stati completati e sono in corso, mentre altri sono in fase di avanzata definizione. Al Fossati-Da Passano è coinvolto l’edificio principale con opere di risanamento copertura per 830mila euro. Sempre al Fossati si lavora sull’edilizia antisismica per un valore di 2,5 milioni e sulla scala di emergenza antincendio per altri 100mila euro. Nello stesso istituto è previsto poi un intervento sull’area sportiva esterna per 400mila euro. Le opere già avviate hanno ovviamente un impatto sulla quotidianità dei ragazzi, ma è doveroso precisare che, contrariamente a quanto affermato nell’edizione di ieri del nostro giornale, non ci sono studenti del Fossati attualmente distaccati all’istituto Mazzini: tutti gli alunni sono regolarmente presenti all’interno della sede di via Bragarina. Tra gli altri interventi in programma sul fronte dell’edilizia antisismica da segnalare, per l’entità dell’investimento: i 2,3 milioni destinati al Capellini-Sauro, i 2 milioni per l’Einaudi di via Lamarmora, il milione e 100mila euro per il Cardarelli e il milione e mezzo con cui sono finanziati analoghi lavori per la sede di via Montepertico di Casini e Cardarelli. Sempre sul fronte dell’antisismica mezzo milione va, rispettivamente, a Chiodo e Mazzini e un milione al Parentucelli-Arzelà.