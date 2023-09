Antenna della telefonia, via al cantiere: residenti sorpresi dal ‘maxi scavo’

Sarzana, 24 settembre 2023 – Dalle dimensioni dello scavo che sta prendendo forma, più che l’illuminazione del piccolo campetto del quartiere sembrerebbe pronta a essere installata la torre di controllo di un aeroporto. Un basamento di almeno sei metri di larghezza e tre di profondità è spuntato all’improvviso dietro all’impianto da calcio del quartiere di Sarzanello, dando così ufficialmente il fischio d’inizio all’arrivo dell’antenna di telefonia mobile che la frazione sarzanese ha ’ereditato’ dalla vicina Fortezza. L’impianto realizzato da Cellnex previsto sulla collina di pregio, proprio sotto la fortificazione simbolo della città, dopo una lunga battaglia messa in atto dai residenti della zona è stato suddiviso in due diversi progetti. Il primo dei quali è partito a Sarzanello e comporterà lavori per un anno mentre l’altro troverà prossimamente applicazione all’interno dell’ex scuola capoluogo di via XXI Luglio. Nessuna sorpresa. I lavori erano già stati annunciati proprio dopo il lungo e teso braccio di ferro tra la società di telefonia mobile e il Comune di Sarzana che, dopo aver bloccato l’installazione dell’antenna previsto su un terreno di proprietà privata, per evitare un lungo contenzioso con Cellnex che si sarebbe avvalso del silenzio assenso degli uffici comunali per avviare il cantiere e la mancanza del piano di disciplina delle antenne, ha concesso in cambio due siti alternativi. A Sarzanello l’area individuata è quella al di sotto dell’area verde pubblica, di fronte all’asilo comunale a un altro privato, alla chiesa e al cimitero. L’antenna sorgerà sopra il campetto sportivo intitolato a Luciano Conti che verrà illuminato dall’impianto sopra il quale sarà posizionata la nuova stazione radio realizzata da Cellnex per conto del gestore Wind Tre.

Successivamente verranno realizzati anche altri interventi di miglioria dell’area richiesti dal Comune. I residenti del quartiere che ieri hanno visitato il cantiere dopo i lavori dei giorni scorsi, sono rimasti molto sorpresi dalle dimensioni dello scavo realizzato per l’installazione dell’impianto di illuminazione sopra il quale sarà posizionata l’antenna. Sarà meno impattante invece quella che arriverà nel viale XXI Luglio posizionata nel vano ascensore dell’ex scuola al centro di un grande finanziamento che dopo anni di incuria e abbandono consentirà al Comune di Sarzana di ristrutturarla.