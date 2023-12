Ancora camion in via Emanueli. Dopo il divieto arrivano i dossi

In via Emanueli a Piano di Valeriano arrivano i dossi. Il problema della strada è noto da tempo, i mezzi pesanti dovrebbero passare dalla nuova infrastruttura costruita appositamente, via Bertarelli, invece molti diretti alla zona industriale transitano ancora dalla strada in mezzo alle abitazioni. Al Comune sono giunte segnalazioni da residenti di via Emanueli preoccupati e tante lamentele proprio per l’alta velocità dei veicoli in transito. Il Comune, constatata l’effettiva criticità per la sicurezza accentuata dall’assenza di marciapiedi, posizionerà dossi sulla tratta dove è forte il rischio soprattutto per il transito pedonale. La segnaletica di divieto di accesso in via Emanueli non viene rispettata ma sulla strada ci sono abitazioni, cancelli che si aprono a raso, e il Comune ha ritenuto necessario mitigare le problematiche.