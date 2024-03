"Amministrative in Val di Magra: sfide e strategie a Vezzano e Arcola"

Gli altri due Comuni della Vallata che a giugno andranno al voto per le amministrative sono Arcola e Vezzano. Su quest’ultimo territorio le strategie sembrano ormai ben delineate con il centro sinistra che punterà sulla continuità dell’attuale sindaco Massimo Bertoni, mentre il consigliere Iacopo Ruggia della Lega sarà lo sfidante del centrodestra. In campo anche Emilio Iacopi di Indipendenza che dopo le esperienze in consiglio comunale a Sarzana e un tentativo (poi rientrato) di candidarsi a sindaco a Sarzana, è intenzionato a provarci a Vezzano. A Arcola il centro sinistra pensa al proseguimento con la sindaca Monica Paganini mentre il centrodestra non ha ancora sciolto le riserve anche se il nome più gettonato resta quello del consigliere comunale in carica Gino Pavero (lista Toti).