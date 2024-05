Ambrosini presenta la sua lista di candidati in piazzetta 1 Maggio

Pronta anche la squadra di Gherardo Ambrosini. Il candidato civico alle prossime elezioni amministrative di Castelnuovo Magra presenta oggi alle 18.30 la sua lista. L’appuntamento è in programma nella piazzetta 1 Maggio a Colombiera. Dodici i componenti che rappresentano territorio e attività economiche. Ambrosini dopo l’esperienza ventennale come assessore ai lavori pubblici e al turismo, vicesindaco è entrato in rotta di collisione con l’attuale maggioranza, annunciando la candidatura a primo cittadino. Alle elezioni dell’8 e 9 giugno dovrà vedersela con Katia Cecchinelli, Marzio Favini e Gianfranco Andrei.