Alunni in visita al Canale Lunense Scoprono le attività del consorzio

Una visita fuori dall’orario scolastico ma utile e formativa perchè collegata all’attualità. Il momento di siccità che sta tenendo in apprensione il Paese è stato lo spunto per una visita al Canale Lunense, inserito nel progetto denominato "Oltre l’estate" che rientra nel programma operativo nazionale (Pon) del Ministero dell’Istruzione finanziato da fondi europei. Gli studenti e docenti dell’istituto didattico comprensivo Isa 13 sono stati ricevuti al consorzio di bonifica di via Paci a Sarzana. Hanno così incontrato il presidente Francesca Tonelli, il vice Lucio Petacchi e il direttore Corrado Cozzani per una lezione sull’importanza dell’acqua come bene primario e risorsa energetica oltre che prezioso elemento per l’agricoltura. Il Consorzio ha accolto i ragazzi e spiegato loro le attività di irrigazione e bonifica, oltre al grande valore della risorsa acqua, con una ‘lezione’ teorica in sede e una pratica grazie alla visita alla centrale idroelettrica e al laboratorio dell’acqua, struttura che ripete il sistema delle condotte irrigue. I ragazzi erano accompagnati dai docenti Daniele Boni, Cristiana Chiaravallotti e Alessandra Angelini, responsabili del progetto insieme a Elisabetta Nadotti e Roberta Stangalli.