Alt alla verdura: zona rossa ampliata ad Ameglia

La zona "rossa" si è allargata verso il territorio di Ameglia. L’incendio del mezzo carico di tubi di plastica avvenuta lunedì mattina sulla tratta autostradale A12 all’altezza di Marinella ha lasciato il segno, almeno dal punto di vista precauzionale. In attesa dell’esito dei prelievi e analisi effettuate da Arpa Liguria sono state adottate le ordinanze da parte delle amministrazioni comunali confinanti e non soltanto da quella di Sarzana direttamente coinvolta per competenza territoriale. I divieti si sono ulteriormente allargati nella giornata di ieri e hanno interessato soprattutto il Comune di Ameglia. Infatti il calcolo del vento che stava soffiando nella giornata di lunedì ha suggerito a Asl 5 di aggiornare l’area di monitoraggio e divieti ampliandola dagli iniziali 500 metri a 1.200 metri lato mare. Quindi verso l’area della piana di Ameglia. Un provvedimento a scopo precauzionale non essendo ancora stato reso noto l’esito delle analisi eseguite dai laboratori Arpal Liguria sui campioni prelevati sia nella giornata di lunedì quando è divampato il rogo del mezzo al chilometro 106,250 della A12. Ma la stretta ulteriore è stata deteminata proprio dall’esame del vento che lunedì soffiava in direzione Ameglia. L’ordinanza, già emessa anche dai sindaci Cristina Ponzanelli (Sarzana) e Alessandro Silvestri (Luni) si allarga dunque a 1200 metri dal punto dell’incendio e vieta la raccolta, commercializzazione e consumo di frutta e ortaggi e il mantenimento di animali da allevamento e da cortile in stabulazione al chiuso evitando il razzolamento ed il pascolo; il divieto di commercio ed utilizzo di uova ed eventuali altri prodotti di origine animale derivanti da animali a stabulazione libera e prodotti ne animale di foraggio esposto all’evento. Per informare la cittadinanza è stato attivato dal sindaco amegliese Umberto Galazzo e dall’assessore Nicolas Cervia il gruppo comunale di Protezione Civile con i volontari che da ieri stanno passando in rassegna le abitazioni nell’area coinvolta.

m.m.