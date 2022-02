Ripartono domani, domenica, le visite e i laboratori didattici per bambini nell’ambito del progetto "Luna Splendida Civitas" promosso dalla direzione regionale musei della Liguria con il patrocinio del Comune di Luni e la collaborazione della cooperativa culurale Artemisia. Il tema trattato domattina alle 10.30 sarà dedicato ai luoghi di svago comprendente la visita all’area archeologica e all’anfiteatro condotta dalle guide. Nel corso del mese di febbraio sono previsti altri due appuntamenti. Sabato 26 alle 15.30 si terrà il laboratorio dedicato ai bambini dal titolo "La vita al tempo dei romani" e la domenica mattina, sempre alle 10.30, visite guidate sul tema "Le Domus nell’antica Luni". Per informazioni e prenotazioni occorre contattare il numero 333-6118748 nei giorni di apertura del museo dal mercoledì a domenica dalle 10-13 e 14-16.30 oppure inviare una mail all’indirizzo didattica@artemisiacoop.it. Sabato prossimo 19 febbraio invece l’area archeologica di Luni sarà il "traguardo" culturale dei camminatori nell’iniziativa promossa dagli organizzatori della White Marble Marathon il giorno precedente la competezione agonistica nazionale in collaborazione con l’amministrazione comunale di Luni.

