Ai Prati Casetta dell’acqua per l’ecologia e il risparmio

Casetta dell’acqua ai Prati, il Comune di Vezzano cerca operatori economici interessati. Un progetto in linea con gli obiettivi dell’amministrazione vezzanese che intende incentivare e promuovere ulteriormente comportamenti e stili di vita responsabili e rispettosi dell’ambiente indirizzati verso la riduzione della quantità complessiva di rifiuti prodotti, così come previsto dal codice dell’ambiente. L’area in cui sarà posizionata la casetta sarà lo spazio di proprietà comunale prospiciente la via Aurelia e retrostante Via Einaudi, la concessione prevista avrà la durata di dieci anni dalla stipula del contratto. Il costo per litro di acqua erogato dovrà essere pari 5 centesimi per l’acqua liscia e non superiore a 10 centesimi 10 per l’acqua gassata. Il sistema di pagamento dovrà prevedere, a scelta dell’utente, l’inserimento di monete o l’utilizzo di una chiavetta o tessera ricaricabile tramite la stessa struttura di erogazione dell’acqua.