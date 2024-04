"Aggredito alla fermata del bus". Il racconto di un sessantenne

E’ stato aggredito alla fermata dell’autobus. Una brutta disavventura per uno spezzino di 58 anni preso a schiaffi da un extracomunitario mentre stava aspettando il pullman in piazza Martiri della Libertà all’angolo con il viale della Pace a Sarzana. L’altra mattina, poco dopo le 9, l’uomo – questo il racconto di quanto sarebbe accaduto – è stato avvicinato da un giovane trentenne che ha tentato di vendergli alcune scatolette di tonno in cambio di 5 euro. Al rifiuto lo ha poi colpito con un paio di schiaffi e a quel punto l’uomo spaventato ha tirato fuori il portafoglio consegnando all’aggressore la moneta spicciola che aveva appena cambiato in un negozio di alimentari poco distante. Il cinquantenne sotto choc e spaventato per l’accaduto ha presentato denuncia alle forze dell’ordine.