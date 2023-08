Agevolazioni della Tari Prorogate le domande

Sono aperte fino a giovedì 31 agosto con orario fissato a mezzogiorno i termini per ottenere le agevolazioni del pagamento della Tari. Il Comune di Sarzana infatti ha prorogato nei giorni scorsi la scadenza della presentazione delle domande non avendo ancora ricevuto un numero adeguato di richieste e comunque distante da quello messo in preventivo. Il materiale richiesto per avere uno sconto sul pagamento della tassa sui rifiuti oppure addirittura l’esenzione ttale dovrà essere consegnato al centralino del municipio in via Marconi dalle 10 alle 12. Il bando può essere scaricato dal sito internet del Comune di Sarzana alla sezione amministrazione trasparente. Una volta completato il ricevimento delle domande di esenzione oppure di riduzione della tassa gli uffici procederanno alla graduatoria degli aventi diritto utilizzando i fondi dedicati a bilancio al sostegno del pagamento della tassa sui rifiuti.