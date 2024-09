Affidamento in ritardo. Ancora niente scuolabus

Sono in corso alcune verifiche e per questo stamani, primo giorno di lezione, il pulmino per gli studenti non ci sarà. La notizia, che a ragazzi e famiglie certo non farà piacere, arriva dal Comune di Vezzano Ligure che ha pubblicato l’avviso nella homepage del sito istituzionale, chiarendo le motivazioni del disagio: "Sono tuttora in corso le verifiche necessarie per formalizzare l’affidamento del servizio di trasporto scolastico. Sarà nostra cura fornire informazioni non appena la procedura sarà conclusa. Comprendiamo il disagio". La scuola quindi inizia con un piccolo impasse, che non permette di rendere attivo il servizio da lunedì, a meno che non cambi qualcosa nelle prossime ore. Le famiglie sono già state avvisate in tempo per potersi organizzare, comunque non appena possibile, precisa l’ente, l’ufficio comunale comunicherà la data di inizio servizio con relativi percorsi e orari.