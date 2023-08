Addio a Pasquale Cavuoti, Oggi i Funerali a Sarzanello

Oggi alle 14.30 nella chiesa di San Martino a Sarzanello i funerali dell’imprenditore Pasquale Cavuoti che si è spento all’ospedale San Bartolomeo all’età di 84 anni. Un famiglia conosciutissima in città per aver avviato il centro ricambio gomme di via Variante dopo aver gestito per anni uno dei primi distributori di carburanti a Sarzana in via Aurelia a Madonna dei Mari, a Nave. L’azienda di ricambio gomme è portata avanti dai figli che hanno voluto ricordare il padre nel giorno dell’addio: Antonio insieme a Daniela, Martina e Virginia, Lorenzo con Alessandra e Leonardo. Inoltre lo piangono Mirella, Veronica e Nada e i parenti. Condoglianze alla famiglia Cavuoti.