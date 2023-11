A Sarzanello la fiera di San Martino

Domani a Sarzanello si festeggia San Martino. In programma la tradizionale fiera con bancarelle di dolci e artigianato organizzata dal Comune nella piazza del parcheggio di via Sarzanello. Al centro sociale Arci musica curata da Joel, spettacolo per bambini coi trampolieri e dalle 17 panini e rinfresco. La giornata si concluderà con i fuori d’artificio alle 21. Messe in parrocchia alle 8.30 e alle 11 e messa solenne alle 18 e per tutta la giornata pesca di beneficenza allestita nel salone parrocchiale.

Mostra micologica

In piazza Firmafede, sempre domani, nell’area antistante la sede del Cai, X mostra micologica “Città di Sarzana” a cura della sezione micologica e naturalistica del Cai, col patrocinio del Comune di Sarzana. La mostra sarà inaugurata alle 10.30 e proseguirà fino alle 18. L’iniziativa ha carattere divulgativo con l’esposizione di esemplari di differenti specie di funghi del territorio, correddata da spiegazioni, filmati e dalla presenza di esperti del gruppo micologico e naturalistico a disposizione del pubblico per raccontare caratteristiche morfologiche ed ambientali, commestibilità ed usi gastronomici e curiosità del mondo dei funghi.