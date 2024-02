A cavallo fino alla vittoria. Lazzarelli ’regina’ ligure: "Una grande emozione"

Il salto è stato quello giusto e ha portato al traguardo più ambito. Agnese Sofia Lazzarelli in sella al suo cavallo Zinnia, ha vinto il titolo regionale di salto a ostacoli categoria 115 Senior, nella kermesse disputata al centro ippico “Il Torrione“ a Tortona al cospetto di oltre 500 concorrenti provenienti da tutta la Liguria. Una bella soddisfazione per la 19enne studentessa spezzina in forza al Centro Ippico Sarzanese di Giancarlo Bologna, dove è seguita dagli istruttori Andrea Bologna e Roberto Bizzarri: l’anno scorso nella stessa competizione era arrivato il secondo posto, questa volta Lazzarelli si è migliorata salendo sul gradino più alto del podio laureandosi così campionessa regionale. Una gara tutta ligure disputata però in Piemonte, vistochè in Liguria non esiste un centro ippico in grado di poter ospitare una manifestazione con così tanti concorrenti. "Vincere è stata una bellissima emozione – racconta Agnese Sofia – anche perchè fra la maturità e l’università, ho avuto ben poco tempo per prepararmi a questi campionati senza poter partecipare ad altri concorsi. Alla fine però è andata anche meglio dell’anno scorso! La mia cavalla Zinnia è stata bravissima, mi ha aiutato tanto pur senza grande allenamento, insieme abbiamo creato un bellissimo binomio. Dedico a lei questa bella vittoria: alla fine ero felice, è stata una grande emozione".

Lazzarelli si è avvicinata al mondo dell’equitazione a soli 4 anni "ma lo pratico a livello agonistico da quando ne ho 10, ho passato diversi cavalli prima di arrivare a Zinnia" con cui è arrivato anche l’undicesimo posto ai campionati italiani. "Ad aprile ci riproveremo nella competizione in programma a Cervia", dove arriveranno forti del titolo regionale appena conquistato. Equitazione ma non solo, la vita di Agnese Sofia è fatta di tanti altri impegni a cominciare dallo studio. "Dopo la maturità al liceo classico ’Costa’ di Spezia ora studio giurisprudenza all’Università di Pisa. Cosa vorrei fare? Mi piacerebbe diventare magistrato". Insieme all’equitazione altre soddisfazioni sono poi arrivate dall’attività nel campo della moda. "Faccio parte dell’agenzia Arte&Moda con cui ho partecipato a diversi concorsi e sfilate in Toscana e Liguria: per tre volte sono riuscita a passare la finale regionale e accedere alla fase nazionale, che si teneva a bordo della nave da crociera Msc".

Claudio Masseglia