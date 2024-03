Cresce il gruppo di volontari impegnati nel controllo del vicinato

Sarzana (La Spezia) 7 marzo 2024 - Quattro occhi vedono sempre meglio di due. E centinaia di sguardi possono essere di aiuto per prevenire situazioni spiacevoli e evitare furti nelle abitazioni e danneggiamenti. In Val di Magra l’attività dei Gruppi di Controllo del Vicinato in Italia si sta concretizzando nel territorio di Santo Stefano Magra grazie proprio all’associazione che offre gratuitamente ai cittadini e alle amministrazioni comunali supporto per la creazione del progetto di controllo del territorio. Dopo l’incontro presentato nei giorni scorsi al circolo Arci di piazza Garibaldi a Santo Stefano Magra si sono già resi disponibili diversi cittadini ma prossimamente verranno organizzate nuove assemblee tenute da Michele Giorgi, vigile del fuoco, e sempre molto attivo nell’ambito del sociale. Inoltre da dieci anni è referente dell’Associazione Controllo del Vicinato per la Liguria e la Toscana. Nel primo appuntamento sono state illustrate le linee fondamentali della collaborazione tra cittadini promuovendo la cultura della legalità e il contrasto al degrado urbano e alla micro criminalità sempre a stretto contatto con le amministrazioni comunali e le forze dell’ordine sempre senza alcun coinvolgimento diretto e soprattutto senza assumere alcun rischio.