Ben Harper accende l’estate di musica in piazza Matteotti a Sarzana

Sarzana (La Spezia) 15 luglio 2023 - Inizia davvero con un grande ospite internazionale la quinta edizione di Moonland, il festival musicale organizzato dall’associazione Bluesin in collaborazione con il Comune di Sarzana. Domenica sera sale sul palco della centralissima piazza Matteotti l’artista californiano Ben Harper accompagnato dal gruppo “Innocent criminals”. Il suo lungo tour italiano arriva dunque a Sarzana all’interno della rassegna che vedrà nei prossimi giorni come ospiti anche i Santo Francesi, Alice e Mario Biondi. L’artista sarà in sca il 21 luglio in occasione della Notte Bianca in città. Prima del concerto di Ben Harper in programma alle 21 si esibirà il cantautore lecchese Maurizio Pirovano che presenterà il sesto album “Adesso”. Insieme a lui la band composta da Gianluca Del Fiol, Maurizio Cambianica, Federico Paulovich e la band trevigiana dei Tides formata da Cristian Reduce, Giuseppe Zanini, Massimo Donati, Giacomo Tretti. L’ingresso nell’area concerto è aperto dalle 20.