Arriva una magica notte di Champions per l'Hockey Sarzana

La formazione del Sarzana

Sarzana (La Spezia) 8 marzo 2023 - E’ la sfida a una delle grandi di Europa. Il Porto insieme al Barcellona rappresenta l’hockey e affrontarla al “Vecchio Mercato” è per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation un motivo di grande orgoglio. Un giovedì sera che entra di diritto nelle pagine dello sport sarzanese e non soltanto del club rossonero perchè l’arrivo dei portoghesi in città è davvero il coronamento di anni di sacrificio e di sogni. Si gioca il ritorno di Champion’s League con il Porto che scende in pista a Sarzana forte, oltre che dei giocatori straordinari, anche del vantaggio di 5 reti messo insieme all’andata. C’è grande adrenalina nell’ambiente dell’Hockey Sarzana per la portata dell’evento. Nel 5 a 0 del turno di andata però i sarzanesi riuscirono a chiudere 0 a 0 il primo tempo. “E’ una sfida e noi ci proveremo - suona la carica il presidente Maurizio Corona - anche se di fronte troviamo una società leggendaria. La formazione allenata dallo spagnolo Edu Farres è la squadra campione del Portogallo, senza punti deboli, con un blasone incredibile e abituata a giocare ai massimi livelli. Di certo sarà un grande spettacolo da non perdere per nessun motivo, per tutti gli amanti di questo splendido sport”. La formazione diretta dal tecnico Paolo De Rinaldis si è allenata molto bene per tutta la settimana, in forse la presenza di Rispogliati per problemi fisici. Il gruppo degli Incessanti della “Curva Milani” sta lavorando da giorni per allestire una spettacolare coreografia. Si gioca alle 21 arbitrano Raul Burgos e Josep Ribò della Federazione spagnola.