Arrestato dai carabineri di Sarzana un evaso dal carcere di Pisa

Sarzana (La Spezia) 21 settembre 2023 - Era stato condannato per reati collegati al mondo degli stupefacenti ma invece di essere in carcere a Pisa per scontare la pena di 1 anno e 8 mesi era in giro a Sarzana. Il trentacinquenne è stato però riconosciuto dai carabinieri del nucleo radiomobile che lo hanno visto nel corso di un controllo fermo ad aspettare il passaggio dell’autobus. Dopo i controlli e un certo nervosismo manifestato alla richiesta di fornire le generalità i militari della compagnia di Sarzana lo hanno accompagnato in caserma scoprendo il provvedimento a suo carico emesso dalla Procura della Repubblica di Lucca da scontare nel carcere di Pisa già dallo scorso maggio. Quindi i carabinieri lo hanno accompagnato alla casa circondariale di Spezia dove sconterà la pena. Oltre alla condanna per droga l’uomo era destinatario anche di un altro provvedimento per i reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.