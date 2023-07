A Teatrika si ride con la “Prestazione occasionale” di Futura Teatro

Sarzana (La Spezia) 1 luglio 2023 - Sarà la Compagnia Futura Teatro di Firenze a calcare domenica sera il palcoscenico del Concorso Nazionale Teatrika, alle 21.30 metterà in scena la commedia “Prestazione occasionale”, un atto unico di un’ora e quaranta, vincitore di 10 premi nazionali, scritto dall’autore Francesco Brandi che con questo testo ha vinto nel 2017 il “Premio Nazionale Teatrale Achille Campanile” di Velletri. Un testo moderno, attuale, che porta il pubblico a riconoscersi nei protagonisti e a ridere, commuoversi delle loro avventure e talvolta disavventure. In scena gli attori Francesca Palombo, Lorenzo Lombardi, Vanni Monsacchi, Michele Cimmino. Teatrika è organizzato dalla Compagnia degli Evasi e Comune di Castelnuovo Magra, nell’area verde del centro sociale polivalente di via Carbonara nella frazione di Molicciara. Lo spettacolo è a ingresso gratuito e in caso di maltempo verrà spostato all’interno del centro sociale, sededella rassegna invernale di Teatrika.