Si è aperta la fase di studio del nuovo Piano di Parco

Tecnici e amministratori in sala consigliare

Sarzana (La Spezia) 2 marzo 2023 - E’ iniziata la fase di presentazione e di ascolto che porterà l’ente Parco di Montemarcello Magra Vara alla stesura del nuovo piano integrato di Parco. La versione in vigore è stat redatta nel 2001 quindi necessita di nuove linee tenendo conto delle modifiche e esigenze dei territori. Un percorso non affatto semplice quello varato da Regione Liguria e affidato al coordinamento dell’architetto Nicoletta Giangarè. La prima fase di ascolto e raccolta di suggerimenti e richieste è stata avviata in sala del consiglio del municipio di Sarzana alla presenza di amministratori dei vertici del Parco di Montemarcello Magra Vara, dei vari Comuni inseriti all’interno dell’area protetta, associazioni, mondo della scuola, Capitaneria di Porto, carabinieri forestali e Marina Militare, Confindustria e Ance. Nelle prossime settimane seguiranno altri incontri per raccogliere tutte le indicazioni. Il nuovo piano di Parco dovrà essere adottato entro il mese di novembre per poi procedere all’approvazione definitiva.