Colli Ortonovo supera il primo ostacolo verso la finalissima di Coppa

Una sfida al "Marchini"

Castelnuovo Magra (La Spezia) 2 marzo 2023 - Il Colli Ortonovo passa con una tripletta il primo ostacolo verso la finalissima di Coppa Liguria riservata alle formazioni di calcio che partecipano al campionato di Prima categoria. Nella semifinale di andata disputata all’impianto “Libero Marchini” di Castelnuovo Magra la formazione allenata dal tecnico Giorgio Figaia ha superato il San Cipriano con il risultato di 3 a 0. Tutte le reti sono state messe a segno nel corso del primo tempo. Il Colli Ortonovo era una delle candidate anche alla corsa per il ritorno in Promozione, categoria dalla quale è scesa al termine della passata stagione, ma non ha rispettato le aspettative e adesso si trova lontana dalla zona di vertice. In Coppa Liguria invece il passo è deciso e sicuro e tra le formazioni eliminate nel doppio confronto c’è anche l’attuale leader del torneo Sporting Aurora. Nell’altra semifinale il Pontelungo ha battuto gli avversari del Prà con il punteggio di 3 a 0. Le sfide di ritorno sono in programma mercoledì 15 marzo alle 20.