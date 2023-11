Vorwerk Folletto e Bimby a Firenze l’importanza di essere un centro di servizio autorizzato

Il servizio al cliente è importante per tutte le case che producono elettrodomestici, ma lo è maggiormente se si commercializzano prodotti di alta gamma come lo sono il celebre “Folletto” o il “Bimby” della Vorwerk.

Il rapporto fra Vorwerk e l’Italia

Era il 1938 quando i fratelli Carl e Adolf Vorwerk di Wuppertal decisero di superare i confini tedeschi e aprirsi a quello che poi è diventato per loro il primo mercato: l'Italia.

A partire da quel momento l'evoluzione del marchio e del prodotto è stata continua. Fin da subito Vorwerk sviluppò una rete di assistenza che garantisse agli utilizzatori finali un pari livello di soddisfazione.

Inizialmente l’assistenza tecnica, la distribuzione delle parti di ricambio e degli accessori definiti “consumabili”, come i sacchetti o i filtri, era gestita direttamente dalla casa madre. Dalla metà degli anni ’90 si rese necessaria l’apertura di circa 300 punti fisici sul territorio Italiano.

I punti di assistenza in Toscana

“All’inizio dell’anno 2003” – ci racconta Felice Del Sere amministratore della ATF srl – “fummo contattati direttamente da Vorwerk che ci offrì la possibilità di gestire per Firenze e provincia l’intera rete di Service Autorizzato per i prodotti del marchio tedesco nei nostri negozi”.

“Nel 2015” – ci racconta ancora Del Sere – “la svolta: la prima apertura in Toscana di un centro di assoluta eccellenza nel settore, denominato “Vorwerk Point Firenze” al quale, nel 2017 si aggiunge per la zona mare il “Vorwerk Point Livorno” realizzato dentro il centro commerciale Le fonti del Corallo”.

Quest’anno ATF festeggia 20 anni di proficua collaborazione, con ampia soddisfazione di entrambi, sia per la qualità del lavoro svolto sia per il riscontro quotidiano del pubblico.

Oltre all’assistenza: i “Bimby Day” e le dimostrazioni Folletto

Contrariamente ai comuni centri di riparazioni, nei negozi specializzati si può trovare, oltre ai servizi tipici di un centro assistenza di qualità, anche la possibilità di vedere i prodotti che sono commercializzati con il sistema della vendita diretta a domicilio.

(ndr: ancora oggi Bimby e Folletto sono commercializzati tramite una rete diretta di venditori).

Nei centri autorizzati Vorwerk Point il cliente può, relazionandosi con il personale appositamente formato, vedere dal vivo e persino provare alcuni di questi prodotti.

Per il Bimby vengono organizzate alcune giornate, chiamate “Bimby Day”, durante le quali il cliente, seguito da un’incaricata diretta della azienda, e senza obbligo di acquisto, può vedere il funzionamento del robot da cucina, può provarlo oppure ottenere dimostrazioni di cucina guidata.

Per Folletto il cliente, oltre a poter vedere il modello più recente, può verificarne la facilità di impiego e le caratteristiche che lo differenziano dai modelli procedenti.

Nei Vorwerk Point esiste anche la possibilità di acquistare alcuni prodotti, come lavavetri, aspirapolveri senza filo, o robot di pulizia automatici.

La presenza sul territorio toscano

ATF srl da oltre 20 anni è partner autorizzato di Vorwerk per la riparazione dei prodotti e la vendita esclusiva di ricambi ed accessori. Oltre ai due centri di eccellenza Vorwerk, ATF ha anche alcuni negozi e centri di assistenza multi brand a Firenze (zona Rifredi e Gavinana) e Scandicci (piazza Togliatti). Recentemente ha aperto una sede anche a Pisa (zona porta a mare).

“Essere un centro tecnico di eccellenza oggi”, continua nel suo racconto l’amministratore di Atf srl, “ci consente di distinguerci dai riparatori occasionali e improvvisati che non sono in grado di garantire un servizio qualificato all’altezza del marchio Vorwerk. Ciò tutela anche il cliente finale che sa che ogni sua richiesta verrà evasa nella corretta modalità richiesta dalla casa madre”.

L’aggiornamento degli elettrodomestici

“La possibilità di mantenere aggiornati i prodotti, grazie agli aggiornamenti software rilasciati regolarmente dalla casa madre, consente ai clienti di avere sempre un elettrodomestico performante. Questa procedura è gratuita quando viene svolta durante una normale riparazione in un centro autorizzato”.

Il dilagare di offerte per prodotti “rigenerati” o “usati” nasconde, nella quasi totalità dei casi, prodotti ricostruiti con parti non originali; questi prodotti non sono in nessun caso garantiti o assistiti da Vorwerk o dalla sua rete di Service.

Per chi invece, privato o azienda, preferisce riparare in proprio il prodotto Vorwerk ATF srl garantisce la vendita a prezzi controllati dei ricambi originali necessari per il ripristino del funzionamento.

“Chi decide di affidarsi alla nostra esperienza potrà contare invece sulla garanzia, di due anni, sulle parti di ricambio istallate sui prodotti da noi riparati”.

Per saperne di più: https://www.atffollettobimby.it