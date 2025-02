Volterra a tavola con il territorio: l’iniziativa di Confesercenti, prenotate!

Un viaggio alla scoperta di Volterra: è la nuova iniziativa di Confesercenti “Volterra a tavola con il territorio”, all’interno del programma regionale Appunti di Viaggio, aperta a turisti e residenti. L’obiettivo è quello di promuovere la città etrusca e le sue ricchezze in un periodo dell’anno in cui il turismo è meno attivo. Il progetto si articolerà nelle 2 prossime giornate di sabato 22 e domenica 23 febbraio, e toccherà il Museo Etrusco Guarnacci, la Pinacoteca Comunale, l’Ecomuseo dell’Alabastro, il Palazzo dei Priori, l’Acropoli Etrusca, la Cisterna Romana e il Teatro Romano.

L’orario di partenza è fissato per le 10, con punto di ritrovo a Piazza dei Priori. I partecipanti verranno accolti da una guida esperta della città che condurrà i gruppi. Dopo la visita, l’esperienza si concluderà con un pranzo al ristorante Volaterra di Jonni Guarguaglini, presidente dell’Area Valdicecina di Confersercenti, al costo di 30 euro. Il menù prevede fett’unta con olio extravergine di Volterra IGP Toscano e sale di Volterra; carpaccio di lonza di grigio di San Miniato e verdure croccanti condite con olio B.V; lasagnetta al ragù toscano; zuppa alla volterrana di cavolo nero e verdure dell’orto con olio e sale di Volterra; crema di ceci e pane croccante profumato all’olio salvia e rosmarino e, come dessert, dolce volterrano con suo accompagnamento. Il tutto sarà servito con un calice di vino e acqua.

“Promuovere le città d’arte come Volterra è la missione di ogni associazione, in particolare della nostra”, spiega Claudia Del Sarto, responsabile Aree Valdera – Cuoio e Valdicecina per Confesercenti Toscana. “Far scoprire e far conoscere luoghi e sapori di Volterra è fondamentale, soprattutto nei mesi più freddi come febbraio, quando la stagione turistica è meno vivace. Vogliamo portare gente a scoprire le nostre attività e i nostri musei, perché Volterra è quasi un museo a cielo aperto”.

L’iniziativa è aperta a tutti e non prevede costi aggiuntivi a quelli del pranzo, perché totalmente finanziata da Confesercenti nell’ambito del progetto Vetrina Toscana, in collaborazione con la Camera Commercio Toscana Nord-Ovest, ma è necessaria la prenotazione. Per partecipare si può contattare Confesercenti ai numeri 388 693 8823 o 320 370 5359 tramite chiamata o via messaggio, indicando nome, cognome e numero di cellulare.