TENUTA MARIANI ed il “SEGRETO” protagonisti a VINITALY 2025

Vinitaly è la prima fiera al mondo per i produttori di vino e dei distillati rivolta agli operatori del business sui mercati internazionali.

Vinitaly nasce in Italia, a Verona, ma la sua vocazione è internazionale. Da 56 anni è sinonimo di coinvolgimento dell’intera filiera vinicola globale. ​

E’ stata anche l'occasione per incontrare i nostri distributori con la loro forza vendita che propongono i nostri prodotti su Roma, Firenze e Milano e incontrare qualche nuovo cliente.

Tenuta Mariani

Abbiamo presentato le nuove annate dei nostri vini e dei nostri metodi Classici, ma soprattutto presenteremo il Segreto del Mare il nostro metodo classico Under Wares Wine che dopo 24 mesi di affinamento in cantina viene affinato in fondo al mare, per 12 mesi.

Abbiamo messo ad affinare a 55 metri sotto il mare in una cantina appositamente autorizzata 498 bottiglie, l'affidamento a temperatura costante ha reso il vino più elegante e maturo.

Tenuta Mariani

Le incrostazioni sulla bottiglia la caratterizzano e la rendono unica.

Vinitaly, prosegue Ido Mariani, ci ha permesso di farci conoscere e di portare i profumi e la salinità della Versilia e delle Colline di Massarosa nei calici degli appassionati del settore di tutto il mondo, sperando anche di convincerli a venirci a trovare nelle nostre nuove e moderne cantine di Massaciuccoli, che grazie alla collaborazione di tutta

l’amministrazione comunale di Massarosa per le autorizzazioni concesse, inizieremo a costruire dal prossimo mese.