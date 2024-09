TCA S.p.A. ottiene l’accreditamento LPPM per il Rodio in Spugna: un nuovo traguardo di qualità

Nel corso degli ultimi 12 mesi, il prezzo del rodio ha subito una drastica flessione. Dai massimi di oltre 16.000 dollari per oncia raggiunti nel 2022, il prezzo è sceso a circa 4.100 dollari per oncia a metà del 2023, con un calo del 50% solo nel secondo trimestre di quest'anno. Questa volatilità è dovuta a una combinazione di fattori, tra cui una maggiore disponibilità di forniture grazie al riciclaggio del metallo da altri settori industriali.

Nonostante il calo dei prezzi, il valore intrinseco del rodio rimane alto, rendendo il recupero di scarti industriali contenenti questo metallo un'attività economicamente vantaggiosa non solo per chi la esegue ma per molte altre economie. Per aziende come TCA S.p.A., specializzate nel recupero di metalli preziosi, questa fluttuazione rappresenta soprattutto una sfida, poiché richiede di sapere gestire in tempi rapidi una domanda di servizio di recupero che evolve molto velocemente, senza che a cambiare sia la qualità e l’affidabilità del prodotto richiesto.

Nel panorama dei metalli preziosi, TCA S.p.A. ha raggiunto un nuovo e importante traguardo in tema di affidabilità, diventando una delle 16 aziende al mondo accreditate dal London Platinum and Palladium Market (LPPM) per la produzione di rodio in spugna di altissima qualità. Questo accreditamento, ottenuto nell’agosto del 2024, conferma l’impegno di TCA nel garantire standard di eccellenza in ogni fase del suo processo produttivo, consolidando il ruolo dell’azienda come player internazionale nel recupero e nella raffinazione dei metalli preziosi.

La storia di accreditamenti di TCA inizia nel 2014, quando l'azienda viene riconosciuta dalla London Bullion Market Association (LBMA) per la raffinazione di oro e argento. Due anni dopo è la volta delle certificazioni per il platino e il palladio da LPPM, che posizionano TCA tra i pochissimi raffinatori mondiali in grado di rispettare i rigorosi requisiti di purezza e qualità imposti dalle due prestigiose associazioni internazionali. Con l'accreditamento per il rodio in spugna, TCA completa il suo ciclo di accreditamenti, dimostrando la sua qualità e capacità di gestire il recupero di metalli preziosi provenienti da scarti industriali di varia natura.

L’introduzione di un nuovo standard di accreditamento per le spugne di rodio da parte di LPPM, avvenuta nel gennaio 2023, risponde a una crescente domanda da parte dei principali produttori e raffinatori di platinoidi per garantire una qualità costante, sulla quale operare con fiducia e senza dubbi. TCA ha saputo completare con successo l’iter di accreditamento che prevede il soddisfacimento di requisiti tecnici, analitici e produttivi estremamente rigorosi.

Il prodotto finale di TCA, una spugna di rodio con una purezza superiore al 99,95%, è una polvere omogenea e bassa variabilità nella concentrazione di inquinanti. Queste caratteristiche la rendono particolarmente adatta per applicazioni in settori industriali ad alta tecnologia, ad esempio, tra cui l'industria automobilistica e chimica, dove il rodio viene utilizzato come catalizzatore. Le sue proprietà di resistenza alla corrosione, eccellente riflettività e stabilità termica lo rendono inoltre ideale per impieghi nell’elettronica, nella gioielleria e nella strumentazione scientifica.

Secondo il Direttore Generale di TCA, Tommaso Chiarini, la qualità dei prodotti offerti è un elemento fondamentale per guadagnare la fiducia dei clienti e affermarsi come partner affidabile nel mercato globale. “Prodotti di alta qualità che rispettano gli standard di purezza attirano e soddisfano la fiducia dei clienti, determinano la reputazione del raffinatore e permettono uno scambio sicuro nel mercato”, ha commentato Chiarini.

Questo accreditamento non rappresenta solo un riconoscimento della qualità del prodotto di TCA, ma anche un segno della solidità e affidabilità complessiva dell'azienda. Infatti, LBMA e LPPM richiedono non solo la massima purezza del metallo, ma anche la prova di una solida struttura finanziaria e la capacità di soddisfare gli elevati standard di precisione analitica e produttiva, e un nuovo tassello nella strategia di crescita di TCA, che continua a consolidare il suo ruolo di player globale nel recupero e nella raffinazione dei metalli preziosi, come ha sottolineato Giacomo Rossi, Sales Manager dell’azienda.