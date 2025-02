Sostenibilità: dialogo con Enzo Stamati, Presidente Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo, da sempre vicina al territorio, ha deciso di fare della sostenibilità un pilastro fondamentale della sua attività. In questa intervista, abbiamo il piacere di dialogare con Enzo Stamati, Presidente della banca, per approfondire quanto la sostenibilità sia ormai parte integrante della sua visione e delle sue operazioni quotidiane.

Presidente Stamati, la sostenibilità è un tema sempre più presente nel panorama economico globale. Come definisce la sostenibilità per la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e quanto crede che sia importante per la crescita della banca nel lungo periodo?

La sostenibilità per la nostra banca non è solo un obiettivo da raggiungere, ma una responsabilità che ci sentiamo di dover abbracciare con serietà e impegno. Noi vediamo la sostenibilità come un equilibrio tra gli aspetti economici, sociali e ambientali, e la sua applicazione pratica è fondamentale per garantire che le scelte fatte oggi non compromettano le opportunità delle future generazioni. Crediamo che la crescita della banca debba essere in armonia con il territorio in cui operiamo, rispettando l'ambiente e sostenendo il benessere delle comunità locali. Il nostro impegno verso la sostenibilità, dunque, non è solo un valore etico, ma anche una leva strategica che ci consente di mantenere relazioni solide e di lungo periodo con i nostri soci e clienti, facendo crescere la banca in modo responsabile.

Enzo Stamati

In che modo la Banca sta integrando i principi di sostenibilità nelle sue pratiche quotidiane, sia a livello di investimenti che di operazioni interne? Può darci qualche esempio concreto che dimostri come la banca sta rendendo tangibile questo impegno?

La sostenibilità è integrata in ogni aspetto della nostra attività. A partire dalla selezione degli investimenti, dove cerchiamo di privilegiare quelli che sono in linea con i principi ambientali, sociali e di governance (ESG). Per esempio, abbiamo avviato progetti che promuovono l'efficienza energetica, la valorizzazione delle energie rinnovabili, tutto al fine di salvaguardare il patrimonio naturale del nostro territorio. Abbiamo già creato prodotti e servizi bancari in grado di rispondere alle esigenze di clienti attenti alla sostenibilità e continueremo a impegnarci per migliorare. Inoltre, a livello interno, stiamo implementando politiche che riguardano la gestione responsabile delle risorse, come l’esclusivo utilizzo di energia ricavata da fonti rinnovabili, il consumo ridotto di carta e la gestione dei rifiuti aziendali in maniera più efficiente.

Guardando al futuro, quali sono gli obiettivi principali della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana in tema di sostenibilità? Ci sono nuovi progetti o iniziative in cantiere che riflettono un ulteriore impegno verso una banca più responsabile e orientata al benessere della comunità e dell'ambiente?

Guardando al futuro, il nostro obiettivo è consolidare e ampliare il nostro impegno verso la sostenibilità, anche attraverso una maggiore collaborazione con le istituzioni locali e altre realtà del nostro territorio. Siamo in continuo ascolto in merito a progetti che riguardano il territorio e ambiamo a essere il punto di riferimento per il territorio della sostenibilità ambientale, continuando a supportare le imprese che vogliono investire in progetti di decarbonizzazione delle proprie attività. Inoltre, stiamo lavorando per integrare ancora di più i criteri ESG nella nostra governance e nei nostri processi decisionali, in modo che ogni investimento e ogni nostra scelta siano ponderate tenendo conto dell'impatto sociale e ambientale.

In parallelo, stiamo anche sviluppando un progetto di educazione finanziaria nelle scuole, per sensibilizzare i nostri clienti sui temi legati alla finanza sostenibile, affinché diventino anche loro parte attiva in questo cambiamento. Siamo convinti che la vera sostenibilità nasca dalla collaborazione tra tutti gli attori del sistema economico e che, solo con un approccio inclusivo, riusciremo a costruire un futuro migliore per le generazioni a venire.

In conclusione, l’impegno della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo verso la sostenibilità non si limita ad un’iniziativa isolata, ma rappresenta una strategia complessiva che coinvolge tutti gli aspetti della sua operatività. L’attenzione all’ambiente, al sociale e alla governance si riflette nelle nostre scelte d’investimento, nelle decisioni interne e nelle iniziative future. Abbiamo quindi il chiaro obiettivo di promuovere uno sviluppo responsabile, inclusivo e sostenibile perché crediamo nella responsabilità sociale delle imprese verso le comunità e i territori.