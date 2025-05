Regione Toscana: il diritto di studiare con “Libri Gratis”

Tra poco più di un mese terminerà l’anno scolastico, ma la Regione Toscana sta già lavorando per affrontare al meglio l’anno che partirà col suono della prossima prima campanella.

L’avvio dell’anno scolastico a settembre rappresenta per molte famiglie un momento critico, durante il quale misurarsi con la difficoltà di assicurare ai propri figli quel che occorre per l’istruzione.

L’acquisto dei libri scolastici diventa infatti ogni anno più oneroso. Per alcune famiglie le spese scolastiche legate alla dotazione libraria rappresentano una criticità molto forte, soprattutto per quelle che hanno più figli iscritti a una classe delle “medie” o delle “superiori” al punto che talvolta tale spesa assorbe una fetta davvero consistente delle entrate familiari.

Da qui la decisione della Regione Toscana di intensificare il suo impegno per il diritto allo studio scolastico, avviando un nuovo intervento, denominato Libri Gratis, finalizzato a sostenere le studentesse e gli studenti provenienti da famiglie a più basso reddito nell’acquisto dei libri necessari per la frequenza delle scuole.

Potranno accedere all’intervento Libri Gratis le studentesse e gli studenti con ISEE minore o uguale a 15.800 euro residenti in Toscana, di età inferiore a 24 anni e iscritti per l’a.s. 2025-2026 presso un istituto scolastico pubblico o paritario secondario di primo o secondo grado con sede in Toscana o in una regione confinante.

“Nel corso della legislatura ho potuto conoscere da vicino i problemi di quei genitori che non sono in grado neppure di anticipare i soldi per acquistare i libri di testo per i propri figli” afferma il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Nel nostro Paese è garantita l’istruzione pubblica, gratuita e universale”, prosegue Giani “altra cosa è tuttavia poter affermare che sia garantito un concreto e reale accesso alla scuola per tutti. Con Libri Gratis abbiamo voluto realizzare un intervento che renda effettivo il diritto di studiare.”

Il contributo che viene erogato è consistente e varia in base alla classe da frequentare: da un minimo di 137 euro per le classi seconda e terza della scuola media, ad un massimo di 348 euro per la classe prima e terza della scuola superiore.

Le risorse verranno erogate ai beneficiari entro il mese di agosto, così da consentire alle famiglie di poterle utilizzare per l’acquisto dei libri scolastici, prima dell’avvio dell’anno scolastico, senza necessità di doverle anticipare.

Libri Gratis viene realizzato nell’ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani ed è cofinanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo + PR 2021-2027.

Per il prossimo anno scolastico lo stanziamento è pari a 20 milioni di euro.

È un dato di fatto che nel nostro Paese, più che in altri, i figli permangono nello stesso ceto sociale dei genitori, a testimonianza della bassa mobilità tra le generazioni. L’istruzione, come dimostrano tutti gli studi economici e sociali in materia, può essere il più potente strumento per consentire alle nuove generazioni di raggiungere uno stato sociale più elevato rispetto a quello di provenienza.

“Quello che ci siamo impegnati a fare con le nostre politiche regionali” afferma il Presidente Giani “è stato far ripartire l’ascensore sociale fin dai primissimi passi del percorso educativo dei bambini e delle bambine, per ridurre le diseguaglianze, creare opportunità di realizzazione personale e in prospettiva garantire pari opportunità di accesso al mercato del lavoro.”

Non è un caso che un altro intervento che caratterizza il mandato politico di questa amministrazione regionale sia infatti Nidi Gratis, la misura della Regione Toscana grazie alla quale viene garantita la gratuità del nido alle famiglie con un ISEE fino a 35.000 euro (soglia destinata a salire per il prossimo anno a 40.000 euro).

Per entrambi il fondamento è il medesimo: rimuovere le barriere economiche che ostacolano il pieno accesso ai percorsi educativi e di istruzione, nella convinzione che questi siano l’unico vero strumento per dare ai giovani l’opportunità concreta di costruirsi il loro futuro.

“Per questo ritengo che una scuola che sia alla portata di tutti, il diritto di studiare, sia basilare per una società libera ed equa. Sono quindi fiero” conclude il presidente Giani “dell’intervento Libri Gratis della Regione Toscana col quale ci impegniamo ad assicurare un aiuto alle famiglie che possono trovarsi in difficoltà nel sostenere le spese per l’acquisto dei libri necessari ad affrontare con serenità il nuovo anno scolastico.”

Il bando resterà aperto per la presentazione delle domande fino al 28 maggio 2025.

Per presentare domanda occorre accedere alla piattaforma online della Regione Toscana all’indirizzo www.regione.toscana.it/librigratis