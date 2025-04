Premio Pisa Day: spettacolo, tradizione e divertimento all’Ippodromo di San Rossore

Sabato 6 aprile, dalle ore 12:00 alle 17:30, l’Ippodromo di San Rossore si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, cultura e spettacolo in occasione del Premio Pisa Day, l’appuntamento clou della stagione ippica pisana. Uno dei momenti più attesi sarà lo spettacolo di Silvia Resta, che con il suo gruppo di teatro a cavallo cesenate incanterà il pubblico con esibizioni straordinarie. Tra teatro, musica e costumi d’epoca, i presenti potranno immergersi in due performance uniche: Madama Butterfly, ispirata al celebre capolavoro lirico di Giacomo Puccini, profondamente legato al territorio di San Rossore e Massaciuccoli, e Cuore Barocco, una rievocazione storica con costumi e musiche del Sei-Settecento, in cui il rapporto tra cavaliere e cavallo raggiunge livelli di pura armonia. Ad accogliere gli ospiti ci saranno le melodie evocative di Lorenzo Niccolini e Andrea Barsali, che con la loro musica etnica e folkloristica daranno il via a una giornata di festa. Nel parterre, l’animazione sarà curata dai Chicchi d’Uva, con spettacoli di clowneria, giocoleria e acrobatica aerea, mentre i trampolieri aggiungeranno un tocco di magia all’atmosfera. L’evento sarà arricchito dalla presenza dei Butteri d’Alta Maremma, guidati da Gianluca Gabbriellini, che sfileranno insieme ai giocatori in costume del Gioco del Ponte. Questi ultimi porteranno con sé il tradizionale carrello utilizzato negli allenamenti, offrendo dimostrazioni dal vivo dello storico gioco pisano. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna il San Rossore Hats Day, iniziativa nata nel 2016. Grazie alla collaborazione con Rinaldelli Modisteria di Livorno, tutte le donne che indosseranno un cappello avranno accesso gratuito all’evento, e il cappello più elegante o originale sarà premiato dallo sponsor. Per i più piccoli, il Premio Pisa Day offrirà diverse attività dedicate: corse amatoriali di pony, dove giovani fantini formati da Agri Galoppo si sfideranno in pista, Dietro le Quinte - Special Edition, un tour esclusivo per scoprire i retroscena di una giornata di corse, giri in sella sui dolci pony del paddock e Ippolandia, un’area dedicata all’animazione, ai giochi e ai laboratori creativi. Per deliziare i palati dei presenti, The Corner offrirà un’ampia selezione di street food nel chiosco del parterre, per unire gusto e divertimento in un’unica esperienza.