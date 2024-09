Opportunità di lavoro a Greve in Chianti

A Settembre ha aperto La Fattoria di Vignamaggio, un luogo d’incontro che vi condurrà in un viaggio tra storia, natura ed eccellenze gastronomiche.

Oggi la tenuta di Vignamaggio si estende per oltre 400 ettari tra vigneti, orti e giardini, e nella sua veste attuale è composta dalla Villa, in fase di restauro, tre casali storici – L’Orto, Il Prato e Il Casolese - disponibili per affitti privati, l’hotel La Pensione a Panzano in Chianti che offre 21 camere con un design unico ispirato al Decameron di Boccaccio e Il Borgo, che dopo un lungo restauro durato 6 anni oggi offre 17 suite, un elegante ed eccentrico dormitorio con 8 posti letto, un teatro con 144 posti, una cappella con affreschi settecenteschi, una sala da ballo, svariati spazi per eventi e una barberia.

La Fattoria, ultima aggiunta al mondo incantato di Vignamaggio, è invece appena stata inaugurata ed è uno spazio poliedrico che offre un ampio ristorante e un punto vendita dei prodotti della tenuta. Un’oasi gourmet con viste che abbracciano tutta la proprietà, grazie all’affaccio sulla “Chiantigiana” – la storica strada che da Firenze attraversa il Chianti per arrivare a Siena – la Fattoria è il frutto di un imponente restauro durato cinque anni.

Questo progetto ha coinvolto imprese e artigiani locali di Greve in Chianti, insieme a designer, architetti e paesaggisti, per realizzare uno spazio armonico, dove l’architettura unisce interno ed esterno, in un dialogo continuo con la natura circostante.

Le vetrate del ristorante, che si aprono d’estate per far godere agli ospiti della bella stagione, creano una loggia estesa quasi trasparente, che offre scorci pittoreschi sulle colline ricoperte da vigneti e frutteti. Questo spazio è il luogo per partecipare a tour guidati con degustazioni, o semplicemente godersi un pranzo al Ristoro, con proposte che attingono e dagli ortaggi di stagione della fattoria. Qui sarà inoltre possibile acquistare prelibatezze a km 0 e non solo: dalle produzioni agricole della tenuta a oltre 1000 bottiglie, fino a fragranze e cosmetici prodotti ispirati ai profumi e ai colori della tenuta, oggetti di design e specialità gastronomiche.

La Fattoria, con i suoi 4000 metri quadri, punta a diventare il luogo di riferimento per gli amanti della buona tavola: una grande enoteca offre un viaggio nel tempo attraverso le annate più pregiate Vignamaggio ed altri spazi includono la conservazione dei prosciutti di Cinta Senese, l’Orciaia, la Balsameria e la Vinsantaia.

Oltre all’enogastronomia, la Fattoria ospita laboratori creativi e un calendario di eventi in continua evoluzione, ma sarà anche teatro di workshop interattivi, manifestazioni culturali e sociali.

