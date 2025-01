Omaggio a Chantal Akerman, una delle più importanti registe di tutti i tempi

Icona del cinema femminista, grande regista, autrice di spicco del cinema europeo, dagli anni ’70 fino alla fine del vecchio millennio, innovatrice, sperimentalista, donna dilaniata da immani tragedie familiari, geniale e dissacrante, Chantal Akerman è stata una regista belga dal grande talento, scomparsa nel 2015, le cui opere sono ancora da conoscere e riscoprire.

Dopo il film d’esordio, del 1974, Je, tu, il, elle, nel quale sono evidenti le influenze del New American Cinema che aveva frequentato nel suo periodo di lavoro negli Usa, Chantal Akerman è stata consacrata al successo dal suo secondo film, del 1975, Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Il film è incentrato sull’alienazione di una casalinga, la cui vita è punteggiata da incontri di sesso a pagamento, che le servono per sopravvivere e mantenere se stessa e il figlio adolescente. La ripetitività dei movimenti, degli spostamenti, del lavoro casalingo, dei silenzi e dei brevi dialoghi, fanno trasparire il mondo di alienazione, angoscia e violenza che un consolidato sistema consolidato ha riservato alla donna, un complesso di sentimenti - non detti e repressi - che sfocerà in epiloghi imprevisti.

Il cinema La Compagnia di Firenze, in continuità con i film proposti dal Festival di Cinema e Donne lo scorso novembre e proseguire la valorizzazione del cinema delle registe, dedica a Chantal Akerman una retrospettiva, che prende il via il 20 gennaio.

Si partirà dai film che l’hanno fatta rivelare alla critica e al pubblico internazionale, tra cui i citati Je, tu il, elle e Jeanne Dielman, per arrivare, ad aprile, a No home movie, intimo documentario-testamento del 2015, dedicato alla madre.

La rassegna ha in programma in tutto 11 appuntamenti, che si terrranno ogni lunedì sera, alla casa del cinema della Regione Toscana, in Cavour 50/r a Firenze. Tutti i film saranno proposti in versione restaurata, in lingua originale sottotitolata in italiano, e presentati con la preziosa collaborazione della Fondazione Chantal Akerman

Per conoscere tutto il programma clicca qui (link https://www.cinemalacompagnia.it/evento/chantal-akerman-la-verita-si-muove-il-tempo-non-mente/)