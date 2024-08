Olmoponte Santa Firmina: la Scuola Calcio di Arezzo

La Scuola Calcio Olmoponte Santa Firmina è al servizio del calcio del territorio da più di 20 anni, è una scuola calcio d’eccellenza, prima della città di Arezzo a essere qualificata “Élite” dalla FIGC (dal 2009).

In questi anni si è guadagnata rispetto e considerazione nel panorama calcistico giovanile italiano. L'offerta formativa e la metodologia applicata nell'insegnamento è mutuata da quella delle migliori scuole calcio europee. La direzione tecnica è affidata a Fabio Brachelente un tecnico giovane, ma espertissimo, formatosi nelle società giovanili più evolute d'Europa. La nostra scuola calcio da alcune stagioni è affiliata alla ACF Fiorentina, da quest'anno è diventata Centro di Formazione Fiorentina, unica della nostra provincia, una delle nove, soltanto, presenti in Italia.

L’attività sportiva proposta, si rivolge ad un’ampia fascia di età, che va dai 4 ai 16 anni, con particolare attenzione nei confronti dei bambini tra i 4 e i 12 anni. Queste le categorie con i giorni di allenamento settimanali:

Piccoli Amici Annate 2020,2019,2018, due giorni di allenamento, così come il primo anno dei primi calci 2017. Mentre le annate primi calci 2016, Pulcini 1° anno 2015 e 2° anno 2014, Esordienti 1° anno 2013 e 2° anno 2012 faranno tre allenamenti settimanali. Le annate 2019 e 2020 da novembre a marzo svolgeranno la loro attività al coperto in palestra il venerdì. Tutti gli allenamenti sono guidati da istruttori qualificati, con la collaborazione d'altrettanti qualificati preparatori dei portieri e coadiuvati da preparatori atletici/motoria laureati in scienze motorie o diplomati ISEF. Il numero dei nostri istruttori qualificati si aggira intorno alle 40 unità, questo permette di organizzare gli allenamenti in modo tale che ogni istruttore allenatore possa seguire un numero massimo di 10 allievi. Tutti gli allenamenti si svolgono nei campi in erba di via Andrea del Verrocchio e di Santa Firmina o nei due campi in sintetico nelle stesse località. La scuola calcio Olmoponte Santa Firmina, in questi anni si è guadagnata tanta attenzione e una solida reputazione da parte di numerosi club di serie A e B, al punto che fin dall'inizio della stagione le varie squadre, di tutte le categorie, sono chiamate a fare test match, amichevoli e tornei, per dei confronti molto stimolanti per i ragazzi aretini e per le stesse società professionistiche. Molta è l'attenzione che la Scuola Calcio Olmoponte Santa Firmina pone nei confronti della salute fisica e psicologica dei giovani atleti, a partire dall'importanza di avere degli impianti dove si può fare attività sportiva in piena sicurezza. Il motto della scuola calcio Olmoponte Santa Firmina è “Il modo migliore di vivere il calcio” ed è questo il riferimento primo di tutta l'organizzazione, che nel corso di questi anni, collaborando con CONI, USL, Comune, FGCI, AIA e altri, ha organizzato vari incontri e convegni, tutti indirizzati a migliorare la salute e la vita dei ragazzi, cercando di combattere disagio e difficoltà che spesso condizionano la loro realtà

I “segreti” dell'organizzazione della società del presidente Treghini? Tutto molto semplice, grazie all'impegno delle persone, a partire dai due dirigenti responsabili Salvatore Di Bella e Paolo Angioli, capaci nel creare un ambiente e un team di istruttori e collaboratori di eccezionale livello, così da offrire costantemente, un ottimo insegnamento calcistico, oltre a far vivere ai bambini e alle famiglie un’esperienza serena e sicura.