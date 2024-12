OH OH OH! A NATALE TUTTI AL CINEMA!

Babbo Natale porta ai bimbi un sacco pieno di bei film e La Compagnia si trasforma in un luogo magico, tra classici intramontabili e nuove avventure!

La Storia Infinita

Un’occasione da non perdere per trascorrere momenti di divertimento, relax, allegria e condivisione, con tutta la famiglia. Per viaggiare con la fantasia, comodamente seduti nell’accogliente cinema del centro storico fiorentino, La Compagnia, la casa del cinema della Regione Toscana, in via Cavour 50/rosso.

Ernest & Celestine

mimi a liza

E dopo il film, per chi lo desidera, c’è anche una gustosa merenda!

Tutto il programma sul sito www.cinemalacompagnia.it

Biglietti:

Intero 5€ / ridotto 4€

Film + Merenda 6€

PROMO PER I CLIENTI LìLà Toys

Un biglietto omaggio per chi esibirà in cassa uno scontrino di Lilà Toys e 10% di sconto per un acquisto in negozio mostrando il biglietto del cinema.

Link:

https://www.cinemalacompagnia.it/evento/che-natale-ragazz%C9%99/