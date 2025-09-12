Novità in casa Nuovauto

LEAPMOTOR produce principalmente auto 100% elettriche e con tecnologia ibrida range extender (REEV).

Nato nel 2015 con l’obiettivo di sviluppare e produrre veicoli elettrici innovativi e tecnologicamente avanzati, mira a rendere la mobilità elettrica accessibile con un focus su design, qualità e innovazione.

Da oggi nella nostra Concessionaria, potrai toccare con mano i nuovi modelli Leapmotor, da subito disponibili il SUV C10 REEV % e 100% elettrico e la compatta T03 100% elettrico e il SUV B10.

La B10 puo’ essere tua da €26.900 o con incentivo statale da €15.900

La C10 puoi averla a partire da €34.400 o con incentivo statale a partire da €23.400

Leapmotor