Novità in casa Nuovauto

LEAPMOTOR produce principalmente auto 100% elettriche e con tecnologia ibrida range extender (REEV).
Nato nel 2015 con l’obiettivo di sviluppare e produrre veicoli elettrici innovativi e tecnologicamente avanzati, mira a rendere la mobilità elettrica accessibile con un focus su design, qualità e innovazione.
Da oggi nella nostra Concessionaria, potrai toccare con mano i nuovi modelli Leapmotor, da subito disponibili il SUV C10 REEV % e 100% elettrico e la compatta T03 100% elettrico e il SUV B10.