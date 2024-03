La fortuna bacia Pistoia: vinta nel comune di Chiesina Uzzanese una Fiat 500 Hybrid

Pistoia, 9 marzo 2024 – Un weekend di festa a Chiesina Uzzanese. Un cittadino della provincia di Pistoia ha vinto il concorso promosso da BestDrive, il network di centri multiservizi targato Continental, ed è tornato a casa con una Fiat 500 Hybrid nuova di zecca.

Ha avuto dunque successo l’iniziativa BestDrive “Sicurezza al tuo fianco”, giunta ormai alla quarta edizione: gli utenti che si sono recati in uno degli oltre 300 centri BestDrive in tutta Italia per acquistare un treno di pneumatici Continental non solo hanno ricevuto un buono da spendere in prestazioni di meccanica generale o altri servizi presso lo stesso punto vendita, ma hanno avuto anche la possibilità di partecipare all’estrazione, appunto, di un’auto.

Per la consegna ufficiale del premio, i titolari di Balda Pneumatici hanno organizzato sabato mattina un evento presso lo stesso punto vendita, raccogliendo più di 100 persone tra collaboratori, clienti e amici.

“I nostri clienti hanno apprezzato molto questa promo BestDrive, che ha permesso loro di trovare la convenienza in un prodotto premium come quello di Continental, sinonimo da sempre di sicurezza, di usufruire della scontistica sui servizi che offriamo e, in ultimo, di tentare la fortuna partecipando al concorso – racconta Maurizio Baldasseroni, titolare Balda Pneumatici -. È stata una grande festa, molto partecipata, con rinfresco e giochi per bambini. Il vincitore è un nostro cliente di lunga data ed è stato bellissimo comunicargli la vincita della Fiat 500, ma ancora di più potergli consegnare le chiavi di persone.”

Balda Pneumatici nasce nel 1970. Officina a conduzione familiare, nel 1998 Maurizio Baldasseroni rileva l’attività dal padre, che era un imprenditore autonomo. Dopo una piccola parentesi, nel 2018, inizia l’esperienza con BestDrive con l’obiettivo di diventare a tutti gli effetti un centro multiservizi a 360°. Oggi, grazie al personale altamente qualificato e all’impiego di macchinari di ultima generazione, Balda Pneumatici è un centro specializzato che offre servizi per automobili, moto, parchi auto aziendali e mezzi agricoli, con un focus particolare su pneumatici e meccanica.