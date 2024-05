Iziwork seleziona operatori di produzione farmaceutica

iziwork, agenzia per il lavoro, è alla ricerca di giovani operatori di produzione farmaceutica per una global company leader nel settore chimico-farmaceutico.

Alle risorse verrà richiesto di impostare e controllare il corretto funzionamento di una o più macchine di reparto, impostando e monitorando l’andamento del ciclo produttivo, segnalando guasti e anomalie, svolgere attività di controllo qualità nel rispetto degli standard di conformità, reportistica e rendicontazione.

Il candidato ideale è in possesso di un diploma di maturità ad indirizzo scientifico (meccanico, elettronico, informatico o chimico), è disponibile a lavorare su turni anche notturni e ha buone competenze digitali.

È desideroso di entrare a far parte di un team eterogeneo e dinamico e di collaborare con colleghi e responsabili per il raggiungimento di un obiettivo comune, ha una solida etica professionale e una grande attenzione e sensibilità al tema della sicurezza.

La pregressa esperienza nel ruolo maturata in aziende farmaceutiche, alimentari o di packaging rappresenta un requisito preferenziale.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato full-time della durata di un anno finalizzato alla stabilizzazione.

Per sottoporre la propria candidatura è possibile inviare una e-mail all’indirizzo [email protected]

