ISI Machiavelli, fra tradizione e innovazione

La missione dell'Isi Machiavelli è sempre stata quella di "assicurare la migliore formazione possibile al maggior numero di studenti possibile", impegnandosi a raggiungere, quegli standard qualitativi che lo hanno sempre contraddistinto e che sono possibili grazie ad una pluralità di offerte formative:

Liceo Classico N. Machiavelli

Liceo delle Scienze Umane L.A. Paladini

Istituto Professionale M. Civitali

Istituto Professionale M. Civitali - corso IDA (Istruzione per adulti) serale

Il Liceo Classico “N.Machiavelli” ha sede presso la splendida dimora storica di Palazzo Lucchesini, dove oltre alle aule scolastiche si trovano anche le sei sale del Gabinetto di Scienze Naturali e gli oltre 600 strumenti conservati all’interno del Gabinetto di Fisica.

La scuola ha come focus principale quello di formare la mente verso la critica ragionata, la ricerca e l’analisi e di consentire l'acquisizione di un buon metodo di studio, una strategia idonea applicabile in qualsiasi campo.

Il Liceo delle Scienze Umane “L.A.Paladini”, è un percorso di studi formativo che permette di accrescere le proprie conoscenze riguardanti l’essere umano, dal punto di vista mentale e comportamentale. All’interno dell’offerta didattica, oltre al percorso tradizionale, è prevista la possibilità di scelta del percorso economico-sociale, che risulta essere improntato sullo studio di materie economiche e giuridiche. È bene notare che in questo diverso indirizzo del liceo non c’è il latino e che è l’unico liceo in cui viene data così tanta attenzione alle lingue straniere.

L’Istituto Professionale “M.Civitali”, il cui compito per lungo tempo è stato essenzialmente quello di evitare la dispersione scolastica, è diventato, a poco a poco, una scuola d'avanguardia. Anche qui i percorsi possibili sono due: nel settore dei servizi socio-sanitari, attualmente in una fase di forte espansione e di profondo mutamento a causa dell'accresciuta complessità sociale e dell'attuale situazione emergenziale, con la frequenza di un ulteriore modulo di 400 ore (non obbligatorio) è anche possibile conseguire, superato l’esame previsto, la qualifica professionale di "Operatore socio-sanitario"; il diplomato dell’indirizzo “Artigianato e Made in Italy”, invece, finiti gli studi potrà dedicarsi al coordinamento del personale, all’organizzazione di risorse e alla gestione di sistemi produttivi nell’ambito del settore Moda e ad esso collegati, sia in un contesto autonomo, che in un contesto produttivo industriale o artigianale. L’offerta formativa dell’Istituto si completa con la previsione di un corso serale per adulti, che consente il rientro nel percorso formativo a tutti coloro che vogliono riprendere gli studi oppure a chi vuole o ha bisogno di migliorare la propria condizione sociale e professionale.

Le nostre scuole sono aperte al pubblico per le giornate dell’orientamento scolastico che si terranno nei pomeriggi di:

Istituto Professionale Civitali

SABATO 02 DICEMBRE 2023

SABATO 16 DICEMBRE 2023

SABATO 13 GENNAIO 2024

dalle 15:00 alle 18:00

Liceo Economico-Sociale Paladini

SABATO 02 DICEMBRE 2023

SABATO 16 DICEMBRE 2023

SABATO 13 GENNAIO 2024

dalle 15:00 alle 18:00

Liceo Classico N. Machiavelli

SABATO 02 DICEMBRE 2023

SABATO 16 DICEMBRE 2023

SABATO 13 GENNAIO 2024

dalle 16:00 alle 19:00

Tutti gli Open Day sono liberi e aperti a tutta la famiglia.

Gli Stages Mattutini

Liceo Classico N. Machiavelli

MERCOLEDì 29 NOVEMBRE 2023

MARTEDì 5 DICEMBRE 2023

VENERDì 15 DICEMBRE 2023

VENERDì 19 GENNAIO 2024

(dalle 09.00 alle 12:00)

Istituto Professionale Civitali

SABATO 25 NOVEMBRE 2023

SABATO 02 DICEMBRE 2023

MERCOLEDì 06 DICEMBRE 2023

SABATO 16 DICEMBRE 2023

(dalle 09.10 alle 12:10)

Liceo delle Scienze Umane Paladini

Venerdì 24 Novembre 2023

Martedì 28 Novembre 2023

Martedì 05 Dicembre 2023

Martedì 12 Dicembre 2023

Mercoledì 10 Gennaio 2024

Mercoledì 17 Gennaio 2024

(dalle 09.00 alle 12:00)

Tutti gli incontri sono prenotabili tramite il Vs Referente per l'Orientamento.

(Si prega di specificare se interessati all'indirizzo Moda & Made in Italy oppure SocioSanitario per l'Istituto Professionale Civitali e all'indirizzo LSU oppure LES per il Liceo delle Scienze Umane Paladini)

Indirizzi per prenotare gli stages:

Liceo delle Scienze Umane Paladini: [email protected]

Istituto Professionale Civitali: [email protected]

Liceo Classico N. Machiavelli: [email protected]

