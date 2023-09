“Io sono fiorentino”, il 18 settembre la cena-evento al ristorante “Il Vezzo” di Firenze

Riparte “Io sono Fiorentino”, l’iniziativa ideata da Confcommercio Firenze-Arezzo nell’ambito del progetto regionale “Vetrina Toscana” per promuovere la qualità dell’enogastronomia locale e le produzioni tipiche di filiera corta. E, terminata la pausa agostana, il calendario delle “grandi cene a piccoli prezzi” riprende il via proprio da Firenze, lunedì 18 settembre 2023 al ristorante Il Vezzo in via Guelfa 58r, con una cena che vedrà protagonisti mele, miele e olio per celebrare l’arrivo della stagione più dolce.

Il ristorante Il Vezzo

Passione, ricerca e tanta dedizione guidano il lavoro della giovane brigata al comando di pentole e padelle nella cucina del ristorante Il Vezzo, un locale piccolo, rustico ed essenziale in via Guelfa 58r a due passi dal mercato centrale, nel cuore di Firenze. Il Vezzo nasce nel 2013 grazie all’intuizione di Marco (chef) e Giovanni (sommelier), che oggi portano avanti con successo l’attività assieme ai collaboratori, realizzando una cucina fresca e giovane, ricca di carattere e sempre bilanciata con la tradizione, attenta alle nuove e piccole produzioni del territorio toscano.

Le prelibatezze nel menù

L’autunno è d’oro, proprio come i prodotti di stagione “fiorentini doc” selezionati secondo i valori del manifesto di Vetrina Toscana per l’evento di lunedì 18 settembre: le succose e rotonde mele renette e golden dalla polpa consistente, zuccherina e profumata; il miele di sulla dall’aroma delicato, fruttato ed erboso e l’olio extravergine d’oliva varietà Pendolino, dal caratteristico sentore di mandorla fresca.

Per valorizzare queste tre prelibatezze del territorio toscano, la cucina del ristorante Il Vezzo ha pensato ad un menù di ben quattro portate: come antipasto, un Roll di fegatino, mela saltata al vin santo e rosmarino, fondente di patata e clorofilla di spinacio. A seguire, una Crema di fagiolo del Valdarno, spuma di pecorino fresco, pomodorino datterino confit e cialda al finocchietto selvatico. Come secondo, scamerita di grigio del Casentino, mela agrodolce e scalogno al miele e, per finire, una dolcissima tarte tatin di mele e gelato al miele e timo.

Come prenotare

Il prezzo della cena, bevande escluse, è di 20 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria contattando direttamente il ristorante Il Vezzo (via Guelfa 58r) al numero di telefono 055 281096 oppure scrivendo a [email protected] .

L’ambiente è intimo e curato, il locale è tranquillo e contenuto nelle dimensioni (circa 25-30 posti).

I produttori

Ed ecco chi sono i produttori agricoli che forniranno i prodotti protagonisti della cena-evento e che, come sempre, sono stati accuratamente selezionati da Coldiretti Firenze-Prato, partner di Confcommercio in questo progetto. A fornire le mele renette e golden sarà l’azienda agricola L’orto sotto casa di Certaldo, una realtà giovane e dinamica come i suoi fondatori, i fratelli Alessio e Andrea Delle Fave, che del rispetto del territorio della sintonia con la natura hanno fatto la propria bandiera: tutte le coltivazioni seguono la stagionalità e tutti i raccolti sono effettuati giornalmente, al mattino presto e nel primo pomeriggio, così da poter garantire sempre la maggior freschezza. Il miele di sulla sarà fornito dall’azienda agricola Il cucchiaio di miele di Campi Bisenzio.

Qui, Marco Faggi gestisce numerose api, che regalano dell'ottimo Miele di Acacia ,Tiglio, Millefiori e Melata raccogliendo nettare e linfe nei dintorni collinari di Scandicci. Nel 2019 il miele Millefiori dell’azienda agricola ha conquistato il secondo posto al concorso Grandi Mieli d’Italia con ‘due gocce d’oro’.

L’azienda agricola Torre Bianca di San Casciano in Val di Pesa produce l’olio extra vergine d’oliva monocultivar Pendolino, che impreziosirà le portate della cena. L’azienda, a conduzione familiare, esiste già dal 1700. È specializzata nella produzione di vino chianti classico e olio extravergine di oliva di alta qualità. Da molti anni opera in totale regime biologico, con un occhio sempre attento alle energie rinnovabili e alla ecosostenibilità, grazie anche ad un frantoio aziendale altamente innovativo.

Il calendario delle serate

Questi i prossimi appuntamenti con le grandi cene a piccoli prezzi di “Io sono fiorentino”: il 26 ottobre all’Osteria et Bottega di Scarperia-San Piero (loc. La Torre 17 – telefono 0558402240) la festa d’autunno prosegue con cavolo, cinghiale e marroni. Il 23 novembre al ristorante Carmagnini del ‘500 a Calenzano (via di Barberino 242 – telefono 0558819930), assaporeremo pecorino stagionato, uova e zucca, mentre il 1° dicembre la Trattoria Ada di Firenze (viale Mazzini 25 R – telefono 3472620074), valorizzerà ricotta, patate e lampredotto o trippa.

“Io sono fiorentino” è l’iniziativa ideata da Confcommercio Firenze-Arezzo nell’ambito del progetto regionale “Vetrina Toscana”. Una iniziativa giunta alla terza edizione con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, il contributo di Unioncamere e Camera di Commercio di Firenze e la collaborazione di Coldiretti Firenze-Prato.

Seguici sui social: Fb @iosonofiorentino; Instagram @io_sono_fiorentino.