Innovazione e Digitalizzazione: “Il Futuro della Banca” con il Direttore Generale BVLG Maurizio Adami

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana (BVLG) ha intrapreso un percorso di trasformazione digitale che non solo migliora l’efficienza operativa, ma consente di mantenere intatti i valori di mutualità, solidarietà e vicinanza alla comunità, che sono alla base della sua missione. Il Direttore Generale Maurizio Adami ci racconta come la banca stia affrontando questa sfida, parlando delle filiali "smart", delle opportunità offerte dalla digitalizzazione, e del nuovo modello di servizio che valorizza l’innovazione, mettendo al centro il cliente e la sua esperienza. Inoltre, ci soffermiamo sulla nuova filiale di Marina di Pietrasanta, pronta ad aprire i battenti nella prossima primavera, come parte di questo rinnovamento.

Direttore Adami, BVLG sta vivendo una trasformazione digitale importante. Può raccontarci come questa innovazione si sta concretizzando e quale impatto ha avuto sulla banca? La nostra banca si distingue per i valori della mutualità, della vicinanza al territorio e alla comunità. L’innovazione tecnologica che stiamo attuando non cambia questi principi fondamentali, ma li integra, permettendo di offrire un servizio sempre più moderno, sicuro e accessibile, in linea con le necessità di un mondo che evolve rapidamente. Il nostro percorso di digitalizzazione si concentra principalmente sulla creazione di un’esperienza bancaria semplice e immediata per i nostri clienti, utilizzando strumenti avanzati per l’autonomia operativa. Nonostante l’adozione di tecnologie digitali, però, non dimentichiamo mai la nostra missione che si basa sulla solidarietà e sul supporto alla comunità.

Il cambiamento più evidente riguarda le filiali di Borghetto di Vara, Piazza al Serchio e Ponte Stazzemese, che sono diventate filiali "smart". Quali sono le caratteristiche principali di queste filiali e come si inseriscono nel nuovo modello di servizio della banca? Le filiali smart rappresentano il cuore della nostra evoluzione digitale. In linea con il nostro modello di servizio, che mette il cliente al centro, queste filiali sono pensate per offrire un'esperienza fluida e intuitiva. I clienti possono gestire in autonomia le operazioni quotidiane grazie a terminali e postazioni self-service dotati di tecnologie avanzate, che permettono di effettuare operazioni bancarie come prelievi, versamenti e consultazione saldi in pochi minuti. Tutta la parte legata alla consulenza rimane in capo al personale BVLG. I nostri esperti, altamente qualificati, possono supportare il cliente in ogni momento. Questi professionisti sono il cuore del nostro approccio: quindi sì presenza del digitale, ma forte presenza anche del nostro team di consulenti altamente formati e sempre pronti a rispondere a domande complesse, fornendo consulenza su temi come il risparmio, gli investimenti o la pianificazione finanziaria.

BVLG si prepara anche all’inaugurazione della riprogettata filiale di Marina di Pietrasanta. Che cosa rappresenta questa apertura per la banca e come si inserisce nel contesto dell’innovazione e digitalizzazione che avete avviato? L’apertura della riprogettata filiale di Marina di Pietrasanta è un passo significativo nel nostro impegno ad offrire ai clienti soluzioni bancarie moderne e al passo con i tempi, ma sempre in sintonia con i nostri valori di vicinanza e cooperazione. La filiale avrà a disposizione tecnologie all'avanguardia, ma allo stesso tempo sarà sempre un luogo dove la consulenza personale, di qualità e altamente qualificata, continua ad avere un ruolo fondamentale. I nostri clienti potranno operare autonomamente grazie a postazioni digitali avanzate, ma potranno anche interagire con i nostri esperti prendendo appuntamento con i consulenti che potranno rispondere in tempo reale alle loro esigenze. In questo modo, Marina di Pietrasanta rappresenta l'equilibrio perfetto tra innovazione tecnologica e il nostro modello di servizio tradizionale, che resta ancorato ai valori di mutualità e di supporto reciproco alla comunità.

Guardando al futuro, come si prevede che evolverà l'approccio della BVLG all’innovazione e digitalizzazione? Ci sono ulteriori sviluppi o progetti che desiderate realizzare?

Il nostro approccio all’innovazione è destinato a crescere, ma sempre nel rispetto dei nostri principi di cooperazione e vicinanza al territorio. Continueremo a migliorare la nostra offerta digitale, sviluppando servizi sempre più personalizzati, per rispondere al meglio alle esigenze di ogni singolo cliente. Al centro sarà la consulenza personalizzata e investiremo ulteriormente sulla formazione del nostro personale al fine di comprendere le necessità specifiche dei nostri clienti e di guidarli nella gestione delle loro finanze in modo consapevole e responsabile. L’obiettivo è di rendere il nostro servizio sempre più fruibile e conveniente, con un’attenzione particolare alla sicurezza delle transazioni e alla protezione dei dati personali.

In conclusione, la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, pur affrontando una trasformazione digitale significativa, mantiene sempre al centro della sua strategia i valori di mutualità, solidarietà e vicinanza alla comunità, che sono alla base del suo operato come banca cooperativa.