Inclusione lavorativa e diritti delle persone con disabilità: un impegno condiviso tra imprese e istituzioni

Il 26 di ottobre 2024, presso la Casa dell’Energia di Arezzo, a margine dell’evento informativo realizzato da AISM e dal titolo “Sclerosi Multipla: Salute e Diritti in Evoluzione”, si terrà un workshop di grande rilevanza sociale, pensato ed organizzato da AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) Sezione Provinciale di Arezzo, con il contributo di TCA Spa, azienda del territorio specializzata nel recupero dei metalli preziosi da scarti di lavorazione, per imprese di tutto il mondo.

Il workshop avrà come tema principale l'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro e vedrà la partecipazione di numerosi attori chiave del panorama economico e istituzionale locale, tra cui diverse aziende del territorio, Agenzie per il lavoro, il Centro per l’Impiego della zona aretina, nonché rappresentanti delle Associazioni Datoriali e Sindacali e del Terzo Settore. Il dibattito sarà arricchito tra gli altri anche dalla presenza del Direttore degli Affari Generali e Relazioni Istituzionali di AISM, Paolo Bandiera, che contribuirà a delineare un quadro delle sfide e delle opportunità legate al tema del lavoro per le persone con disabilità nel quadro della Riforma dettata dalla Legge delega disabilità, di Marino Bottà, Direttore Generale Andel (Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro) per la Fondazione Arezzo Comunità, della Responsabile del Servizio di Collocamento Mirato del Centro per l’Impiego di Arezzo, Fiorentina Matrone, il Codirettore della Fondazione Riconoscersi di Arezzo, Giampiero Lapini e Silvia Stefanovichj, Esperta di disabilità, equità e inclusione di Cisl nazionale.

L’obiettivo principale del workshop è quello di fornire uno spazio di confronto e dialogo tra le aziende e le istituzioni, con l'intento di promuovere soluzioni concrete per favorire l’inclusione lavorativa. Al centro della discussione alcuni concetti chiave: come l’accomodamento ragionevole, una misura fondamentale che consente di adattare l’ambiente di lavoro alle esigenze delle persone con disabilità, senza comportare un onere eccessivo per il datore di lavoro. I partecipanti potranno conoscere nel dettaglio le agevolazioni previste dalla normativa, come sgravi contributivi e incentivi economici, oltre a scoprire le risorse disponibili per supportare la formazione e l’accompagnamento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.

Per AISM il tema del lavoro riveste particolare interesse e centralità per le persone con sclerosi multipla, ponendosi come precondizione di inclusione sociale. AISM ha infatti sviluppato una specifica linea all’interno del proprio piano di advocacy e di costruzione di politiche e progettualità concrete dedicato al tema del lavoro ricoprendo ruoli chiave nei tavoli consultivi e/o decisionali a livello regionale e nazionale, contribuendo alla sensibilizzazione e informazione sul tema con un’intensa produzione documentale e ha sviluppato nel tempo numerose e importanti collaborazioni sia a livello locale che centrale, nonché progetti di ricerca in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati ed INAIL.

TCA Spa ha deciso di aderire a questa rilevante iniziativa: l’impresa supporta da tempo iniziative che riguardano l’inclusione perché ritiene che la partecipazione sia un prerequisito della collaborazione, e che solo in ottica di sistema, ovvero l’ottica che abilita alla possibile partecipazione di tutti, sia possibile prendersi cura del valore, continuare a esprimerlo nei diversi ambiti, tra gli altri anche quello economico.

Il workshop rappresenterà un’occasione preziosa per le imprese locali per confrontarsi direttamente con esperti del settore a livello nazionale, e con istituzioni del territorio, come il Centro per l’Impiego, e comprendere come ottimizzare il processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Alessio d’Aniello, presidente della Sezione AISM della Provincia di Arezzo organizzatrice dell’evento ci racconta i motivi che hanno portato la Sezione all’organizzazione del Workshop: “In un contesto economico sempre più orientato alla sostenibilità e alla valorizzazione delle risorse umane, eventi come questo rappresentano un passo fondamentale verso la costruzione di un mercato del lavoro più inclusivo e accessibile a tutti, capace di riconoscere il valore della diversità come un vero e proprio motore di crescita e innovazione.”

Il Workshop si terrà sabato 26 ottobre, avrà inizio alle ore 14,30 e sarà preceduto dell’evento informativo “Sclerosi Multipla: Salute e Diritti in evoluzione” alle ore 9. Il Programma dell’evento mattutino toccherà lo stato dell’arte della ricerca scientifica e dei farmaci disponibili (con un affondo sulle cellule staminali e sul tema della corresponsabilità delle persone con SM). Sarà presente Il Centro Sclerosi Multipla dell’Ospedale San Donato di Arezzo e nella seconda parte della mattinata saranno affrontati i diritti in evoluzione che riguardano le persone coinvolte nella SM; al centro del dibattito il progetto di vita (grazie alla partecipazione di Paolo Bandiera e Mauro Conticini – presidente della Fondazione Riconoscersi, il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) predisposto dall’Azienda Usl Sudest (grazie alla partecipazione di Maria Giovanna D’Amato – staff della Direzione Sanitaria, Alfredo Notargiacomo – Direttore Distretto zona aretina - e Patrizia Castellucci – Direttrice dei Servizi Sociali) e la discriminazione multipla (Intersezionale), grazie alla partecipazione di Rachele Michelacci, Vice Presidente AISM.

Dal 19 ottobre al 3 novembre 2024 inoltre, sempre all’interno della Casa dell’Energia sarà possibile visitare la mostra PORTRAITS (portraitsm.it), per la seconda volta in Toscana dopo l’esposizione alla Leopolda di Firenze, in cui, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, saranno messi in mostra i sintomi invisibili della Sclerosi Multipla.