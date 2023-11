Il Liceo Vallisneri. Una solida tradizione di studi

Licealità come apertura ai diversi saperi, come integrazione tra le aree disciplinari, come multisciplinarietà, come superamento della tradizionale contrapposizione tra le due culture, umanistica e scientifica.

I percorsi formativi del Vallisneri hanno sempre aiutato le alunne e gli alunni a sviluppare da un lato la curiosità intellettuale, la riflessione sulle visioni del mondo, la ricerca di senso e la formazione di convinzioni personali; dall’altro, hanno favorito l’acquisizione di metodi di studio, di abilita logiche e linguistiche, di strumenti di analisi, di interpretazione e di giudizio.

Sempre cercando di potenziare l’autonomia critica dello studente e di favorirne la capacità di rapportarsi in modo creativo e costruttivo con la crescente complessità del reale, con i problemi e le criticità della società moderna. Maggiori informazioni saranno diffuse tramite il sito del Liceo nei giorni precedenti ciascun evento.

Durante gli eventi del 25 novembre e del 16 dicembre, la Dirigente scolastica Professoressa Maria Rosaria Mencacci farà una presentazione generale dell’Istituto; sarà poi possibile ai genitori incontrare i docenti suddivisi per indirizzo e rivolgere loro tutte le domande che riterranno opportune.

Gli alunni potranno incontrare i quasi coetanei del gruppo Mafalda, esperti di relazione peer-to-peer, con cui potranno dialogare in piena libertà.

SCUOLA APERTA

SABATO 25 NOVEMBRE 2023 ALLE 15:00 ALLE 18:00 presso Il Liceo

