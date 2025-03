I VIAGGI DEL CAVALLINO: DA OLTRE 40 ANNI VIAGGI SU MISURA PER OGNI ESIGENZA

Un viaggio di gruppo ha ancora quel fascino dell’inaspettato, dove sei certo di dove andrai e cosa farai, ma non sai chi incontrerai. Da queste esperienze nascono ricordi, amicizie, rapporti che, in alcuni casi, durano indissolubilmente negli anni. E’ proprio per questo che I Viaggi del Cavallino, tour operator con base a Buggiano, in provincia di Pistoia, opera nel settore da oltre 40 anni, oltre i tempi e le mode. Il core business dell’azienda è quello dei viaggi in pullman a cui si sono aggiunti, da diversi anni, quelli in aereo. La capacità de I Viaggi del Cavallino è stata quella di adattarsi ai periodi storici nei quali si trova, rendendosi sempre attuale. Oggi il viaggio in pullman non è più considerato un’attività ad uso esclusivamente di un target specifico, tanto che sono diversi i giovani che aderiscono. Si viaggia su mezzi all’avanguardia e con tutti i comfort del caso, in piena sicurezza e con un’organizzazione maniacale. Sono queste le caratteristiche principali de I Viaggi del Cavallino che, oggi, tocca praticamente tutta Europa con i suoi viaggi in pullman, arrivando anche fuori dai confini continentali grazie all’offerta dei voli. Ma la storia de I Viaggi del Cavallino parte da lontano. Negli anni ‘80, il turismo organizzato era agli albori in Italia ed il tuor operator si inserì subito in questo contesto, distinguendosi per la qualità dei servizi offerti, cosa che ancora oggi lo rendono uno dei player più ricercati sul mercato. Parigi fu una delle prime destinazioni ad essere maggiormente apprezzata, aprendo la strada a molte altre mete in tutta Europa. Ed è proprio il viaggio “tailor made” che riscuote maggior successo tra i clienti de I Viaggi del Cavallino. L’offerta è infatti adatta a una clientela variegata con i viaggiatori che possono scegliere tra pacchetti “all inclusive” con guida, escursioni e mezza pensione, o opzioni più flessibili, come il pacchetto 2×1. Questo approccio permette a ogni cliente di personalizzare il proprio viaggio in base alle preferenze e al budget. Una tendenza crescente è il turismo dedicato ai single, con pacchetti studiati appositamente per agevolare la socializzazione tra persone che viaggiano da sole. A prescindere, comunque, dal tipo di modalità, il settore del turismo è tornato a far registrare numeri importanti dopo il periodo forzato di stop dovuto al Covid. Un periodo che I Viaggi del Cavallino è riuscito a superare grazie alla forza e al posizionamento che ha raggiunto negli anni di attività, trasformando un momento critico in una nuova rinascita. Oggi I Viaggi del Cavallino rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per le agenzie a livello toscano e italiano, con clienti che arrivano da ogni Regione d’Italia. La crescita è confermata anche dall’ampliamento della struttura, alla quale si sono aggiunte due agenzie di viaggi, Sulawesi di base a Buggiano (PT) e Myosotis, che si trova a Pescia (PT). Allargando così l’offerta nel settore turistico su più ambiti e su più livelli. A questi link è possibile trovare tutte le informazioni: https://www.iviaggidelcavallino.it/, https://www.sulawesiviaggi.it/, https://myosotisviaggieturismo.it/