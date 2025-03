Gli screening oncologici in Toscana: gratuiti, facili, necessari

Gratuiti, di facile esecuzione, essenziali per la salute. Gli screening oncologici sono interventi sanitari di prevenzione finalizzati alla diagnosi precoce del tumore o alla individuazione di alterazioni che possono precederne l’insorgenza. Si rivolgono a soggetti che non presentano disturbi, in fasce di età considerate potenzialmente a rischio e funzionano “a chiamata”: le persone sono invitate a partecipare, tramite lettera dall’Azienda USL di riferimento o dall’ISPRO, e l’adesione è volontaria. Si accede senza ricetta medica. Se l’esito risulta normale, sarà inviata una lettera a casa con la risposta; altrimenti seguirà contatto telefonico da personale qualificato per effettuare gli esami di approfondimento. Gli screening istituzionali sono:

LO SCREENING PER IL TUMORE DELLA MAMMELLA rivolto a:

Donne di età compresa tra 50 e 69 anni, con intervallo di 2 anni, secondo quanto stabilito a livello nazionale dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

Donne di età compresa tra 45 e 49 anni, con intervallo di 1 anno, in virtù delle disposizioni di estensione regionali

Donne di età compresa tra i 70 e i 74 anni, con intervallo di 2 anni, in virtù delle disposizioni di estensione regionali

La mammografia consiste in una radiografia del seno che utilizza dosi di raggi X molto basse. È un esame semplice che dura pochi minuti, senza l’utilizzo di farmaci né mezzi di contrasto. Per effettuare la mammografia è necessario che la persona non sia in gravidanza.

LO SCREENING PER IL TUMORE DEL COLLO DELL’UTERO I cui test sono due:

Pap test per le donne di età compresa tra i 25 e i 33 anni, con intervallo di 3 anni;

Test HPV per le donne di età compresa tra i 34 e i 64, con intervallo di 5 anni.

Per sottoporsi al test è necessaria l’assenza di mestruazioni da almeno 3 giorni; rapporti sessuali/visite ginecologiche/ecografie transvaginali nei 2 giorni precedenti; utilizzo di lavande, ovuli, creme nei 3 giorni precedenti.

LO SCREENING PER IL TUMORE DEL COLON-RETTO rivolto a:

Donne e uomini di età compresa tra 50 e 69 anni, con intervallo di 2 anni.

Un esame semplice e non doloroso che permette di rilevare nelle feci la presenza di sangue occulto. Il test consiste nella raccolta di un piccolo campione di feci da inserire in una provetta, che viene poi analizzato in laboratorio. Per fare il test non occorre alcuna dieta.

Aderire è semplice, per maggiori informazioni è possibile consultare il sito regione.toscana.it/screeningoncologici oppure chiamare INFOSANITA al numero 116117 Dal lunedì al venerdì dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15