Francesco Cocchi Maisons, è tempo di “R-EVOLUTION”

Anche a Quarrata e Poggio a Caiano è tempo di “R-Evolution”. Con l’apertura delle nuovi sedi di Francesco Cocchi Maisons sbarca infatti anche in queste due importanti realtà un metodo innovativo di essere agenzia immobliare, il metodo “R-Evolution” che Francesco Cocchi ha creato con il proprio staff in perfetto stile real estate statunitense; un metodo basato da un lato sulla sicurezza e l’assistenza totale per l’acquirente e dall’altro sul massimo realizzo economico e velocità di vendita per il venditore. Proprio “R-Evolution” è alla base dello straordinario successo di Francesco Cocchi e della sua visione imprenditoriale che lo ha portato negli anni a creare una struttura versatile, capace di cucirsi addosso alle esigenze della propria clientela in maniera quasi sartoriale: “Chi si affida a noi – spiega Francesco Cocchi – sa di rivolgersi ad una realtà che è in grado di seguire la propria clientela dalla semplice compravendita immobiliare a percorsi più complessi come la completa ristrutturazione della propria abitazione”.

Francesco Cocchi Maisons

Niente rigidità o formule magiche insomma ma la grande capacità di analizzare e spesso di anticipare quelle che sono le esigenze del cliente garantendo così un’assistenza totale e un servizio sempre adeguato ai tempi. Da sempre il vero elemento vincente di Francesco Cocchi Maisons è il fattore umano, la grande capacità professionale di Francesco Cocchi e del suo staff tecnico di curare nei minimi particolari ogni aspetto della compravendita a cominciare naturalmente dalla promozione dell’immobile fino all’epilogo delle procedure contrattuali. Tutto questo è riassunto in “R-Evolution” il metodo di lavoro assistenza e soddisfazione totale insomma. Ma nella sua ormai trentennale esperienza nel settore immobiliare Francesco Cocchi ha individuato nel settore ristrutturazioni un segmento particolarmente importante nel quadro d’insieme di quelle che possono essere le esigenze di un cliente: è così che ha creato Francesco Cocchi Ristruttura, un’impresa edilizia specializzata nel restauro di interni capace di offrire al cliente un servizio completo e chiavi in mano: “Avere un’impresa edilizia interna è un concetto veramente innovativo – spiega al riguardo Francesco Cocchi – che ci permette di proporre i nostri servizi di ristrutturazione non solo per gli immobili che abbiamo in vendita ma per ogni tipo di abitazione” . Tutto questo senza pensieri, con un referente unico responsabile di tutto il percorso di ristrutturazione dalla progettazione degli interni fino al completamento dei lavori, dalle pratiche amministrative alla gestione dei fornitori. Un servizio veramente a trecentosessanta gradi nel segno della professionalità e dell’affidabilità che rappresentano il marchio di fabbrica di tutto il mondo Francesco Cocchi Maisons. Un marchio inconfondibile che adesso, oltre che a Prato e Sesto Fiorentino, troverete anche a Quarrata e a Poggio a Caiano… e presto chissà, in qualche altra realtà del nostro splendido territorio.